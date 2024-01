V mrazivém sobotním dopolední zapsali první výhru v roce 2024. Hodonínští fotbalisté na umělé trávě U Červených domků porazili v prvním přípravném duelu zimní přípravy 2:0 třetiligový slovenský celek Rača Bratislava. „S prvním poločasem jsem nebyl spokojený, až ve druhé půli jsme získali herní převahu a dali pěkné branky,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) porazili Raču 2:0. | Video: Kryštof Neduchal

Bratislavský celek měl ve vyrovnaném úvodním dějství mírně navrch. „Chyběl mi na naší straně větší pohyb i fotbalovost, nebyli jsme silní na míči. Soupeř byl jistější v kombinaci, hodně jsme ztráceli a byli nepřesní. Trvalo nám delší dobu, než jsme se dostali do utkání,“ netajil lodivod.

Přípravné utkání:

FK Hodonín - FK Rača Bratislava 2:0 (0:0)

Branky: Glushach, Nečas.

Po změně stran se obraz hry změnil a naftaři udávali tempo hry. „V poločase jsme to prostřídali a noví hráči si vzali k srdci to, co jsem v prvním poločase klukům vyčítal,“ podotkl Švantner.

Skóre zápasu otevřel po rychle rozehraném rohovém kopu Yegor Glushach a výhru 2:0 pečetil tvrdou ranou Martin Nečas, kterého našel přesným centrem navrátilec z hostování Michal Guzik. „Zrychlili jsme kombinaci a získali herní převahu, která vyústila ve vstřelení dvou pěkných branek,“ vysvětlil trenér.

Gól Yegora Glushacha

Zdroj: Kryštof Neduchal

Přestože domácí realizační tým zvolil novou taktiku se třemi stopery a dvěma wingbeky, Hodonín ani jednou neinkasoval. „Nechci to přeceňovat, ale pro sebevědomí hráčů je nula vzadu potěšující. Kluci tomu systému začnou víc věřit, chceme na tom dál stavět,“ hlásil Švantner.

V ofenzivě se celý zápas výborně jevil křídelník Tibor Jáger, který hýřil pohybem a svou rychlostí zatápěl hostující obraně. „Vidím i v tréninku, že se výrazně zlepšil. Nechá si už i říct, co po něm chceme. Stává se opravdu platným hráčem. Pokud na sobě bude pracovat dál, může se prosazovat ještě víc a nemusí skončit jen v Hodoníně. Je to jen v jeho rukou,“ dodal stratég.

Martin Holek o prvním přípravném duelu

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hodonín se i ve druhém přípravném duelu představí před vlastními fanoušky, v sobotu 20. ledna od jedenácti hodin vyzve další třetiligový slovenský celek z Beluše.