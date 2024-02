Drželi krok. Fotbalisté divizního Bzence v sobotním přípravném utkání třetiligovému Hodonínu dlouho vzdorovali, po dvou rychlých brankách ve druhé půli nakonec kousali porážku 2:4. „Do stavu 2:2 jsme bojovali a soutěžili o výsledek, pak jsme ale dostali dva góly za sebou po našich chybách,“ mrzelo bzeneckého kouče Bohumila Páníka.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) porazili Bzenec 4:2. | Video: Kryštof Neduchal

Podle něj domácím po změně stran výrazně pomohlo nasazení Martina Holka. „Byl výborný, pokryl balony a udržel je nahoře. To byl moment, který rozhodl o výsledku,“ tvrdil bývalý kouč Zlína či Baníku Ostrava.

Ten byl i přes porážku za konfrontaci se soupeřem z vyšší soutěže rád. „Zápas s třetiligovým celkem je pro nás test z hlediska soubojovosti a schopnosti bránění. Měli jsme tam momenty, kdy jsme nestačili, ale i momenty, kdy jsme byli rychlí v protiútoku,“ všiml si Páník.

Lodivod, který převzal mužstvo po Vladimíru Bekerovi na začátku zimní přípravy, už má v hlavě sestavu pro jarní část. „Už se to začíná krystalizovat, hráče vidím na tréninku, už máme za sebou i několik zápasů. Teď jsme měli těžkého soupeře, příští týden se zase zaměříme na hráče, kteří mají ofenzivní a kombinační schopnosti. Ale základ tam je, rozhodovat se bude už jen na dvou třech postech,“ vysvětlil.

S velkou pravděpodobností se Slovan domluví i na příchodech Nikoly Absolona ze Vnorov a Štěpána Kozla z rezervy Slovácka, kteří byli v klubu na zkoušce. „Kozel bohužel v Hodoníně nehrál, protože je nemocný, což je velká škoda. Chybí už druhý zápas. Nikola naopak nevynechal žádný trénink, když vstoupí do zápasu, je vidět. Tvrdě bojuje o místo v základní sestavě,“ pravil Páník.

Kvalitu divizního celku ocenil i hodonínský trenér. „Musím říct, že Bzenec hrál velmi dobře organizovaně. Byl velmi nepříjemný protivník,“ podotkl Pavol Švantner.

Naftaře poslal do vedení už v první minutě Tibor Jáger. „Měli jsme dobrý vstup, ale měli jsme přidat další branku a utkání by bylo v naší režii. Naopak to bylo hodně o soubojích, na naší straně bylo plno nepřesností, kombinace vázla,“ zdůraznil šéf hodonínské lavičky.

Bzenec se dočkal vyrovnání těsně před poločasem, když rohový kop zakroutil do branky Robert Janás. Na gól domácího Lukáše Hamrleho ještě stihl Slovan vyrovnávací trefou Tomáše Zůbka zareagovat, ale to bylo ze strany hostů všechno. Hodonínu trefili výhru Martin Nečas s Martinem Holkem. „Konečně jsme svoje šance proměnili a utkání zvládli, ale nebylo to úplně podle mých představ. Musíme to zlepšit,“ netajil Švantner.

Gól Martina Nečase

Toho mrzelo, že se jeho svěřenci dopustili chyb v obrané fázi. „Není to jen zápas se Bzencem, je to už několikáté utkání, kdy soupeři nabídneme naší chybou lacinou branku. Musíme se od toho oprostit, ve třetí lize za to budeme jistě potrestaní. Bzenec to dokázal taky využít, klobou dolů,“ uznal.

Hodonínské fanoušky jistě potěšil návrat mezi tři tyče kapitána Martina Petráše, který se vrátil po vleklém zranění. „Věřím, že se Martin dostane do herní pohody, protože výpadek byl velký. Ale těší mě, že máme momentálně velmi vyrovnanou dvojici, na kterou se můžeme spolehnout,“ neskrýval Švantner, který pro jaro počítá s brankářskou dvojicí Petráš-Adamec.

Gólman Tomáš Odráška, který se vrátil z hostování v Lanžhotě a zimní přípravu absolvoval s Hodonínem nejspíš zamíří na hostování. „Je to v jednání, chceme aby pravidelně někde chytal,“ uzavřel kormidelník.

Hodonín odehraje poslední přípravný duel před startem jarní části v sobotu, kdy od jedenácti hodin dopoledne přivítá na domácím hřišti Břeclav. Bzenec čeká ve stejný den od půl dvanácté dopoledne generálka v Mutěnicích.