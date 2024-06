Smolný zápas na závěr. Hodonínští fotbalisté v posledním utkání sezony prohráli 1:2 na hřišti Znojma. Jedinou branku naftařů vstřelil Martin Holek, nejlepší střelec mužstva však kvůli vážnému zranění utkání nedohrál a zamířil do nemocnice. „Okamžitě byl převezen do nemocnice a ještě večer podstoupil operaci,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínský útočník Martin Holek kvůli vážnému zranění zápas ve Znojmě nedohrál. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Zranění zkušeného kanonýra však nepředcházel žádný zákeřný faul. „Bylo to po srážce s domácím gólmanem. Oba sledovali vysoký balon, který letěl do šestnáctky, a bohužel se srazili. Martin dostal kolenem do žeber. Je mi to strašně líto,“ uvedl kormidelník.

Ten už v sobotu ráno navštívil klíčového hráče Hodonína v brněnské nemocnici. „Chtěl jsem ho uklidnit a povzbudit, ale Martin mě překvapil, bere to s nadhledem, jak to je. Dneska už s nadsázkou říkal, že začátek přípravy nestihne, ale připojí se později,“ prozradil Švantner.

Na něj následně navázal i kapitán a hodonínský brankář Martin Petráš. „Má naši obrovskou podporu, všech hráčů i veřejnosti,“ netajil trenér.

Jeho svěřenci ve Znojmě už v šesté minutě po brance Bakra Abdellaouiho prohrávali, ale v devatenácté minutě bylo po Holkově zásahu opět srovnáno. Rozhodující trefu zařídil těsně před poločasem znojemský Onyekachi Eze Silas a 1. SC slavilo výhru 2:1. „Chtěli jsme se důstojně rozloučit se sezonou s bodovým ziskem, ale udělali jsme dvě chyby, které zkušený soupeř potrestal,“ uznal Švantner.

Přestože po změně stran hosté převzali otěže utkání, vyrovnávací trefy se nedočkali. „Druhý poločas byl z naší strany asi nejpovedenější z celého jara, dostali jsme Znojmo pod drtivý tlak. Domácí se jen bránili a gól visel ve vzduchu. Bohužel to tam nepadlo, ale minimálně bodík jsme si zasloužili,“ zdůraznil hostující lodivod.

Rozlučka zhořkla i bývalému prvoligovému obránci Ondřeji Sukupovi, který nastoupil s kapitánskou páskou v hodonínském dresu k poslednímu zápasu. „Chtěl se rozloučit na hřišti, ale v minulém zápase si natáhl sval, takže ve Znojmě vydržel jen šestnáct minut,“ mrzelo Švantnera.

Hodonínský celek se rozloučil i s Yegorem Glushachem. „Vrací se za rodinou do Polska,“ vysvětlil kormidelník odchod ukrajinského středopolaře.

Naftaři tak zakončili ročník s osmačtyřiceti body na osmé příčce tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy.