Smolný zápas. Fotbalisté Hodonína se rozloučili s domácími fanoušky před zimní přestávkou porážkou 0:1 se Znojmem. Jedinou branku duelu vstřelil už v osmé minutě De Almeida Parede Neto. „Nevyšlo to, protože jsme nedali gól. Naopak soupeři jsme sami nahráli na rozhodující branku,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) podlehli 0:1 Znojmu. | Video: Kryštof Neduchal

Znojmo ukončilo naftařům třízápasovou sérii výher v řadě, zároveň protáhlo svou neporazitelnost už na sedm utkání. „Porážka nás mrzí, ale znovu jsme potvrdili formu z minulých duelů. Neustále jsme byli aktivní na míči a silní v kombinaci. S předvedeným výkonem jsem spokojený,“ netajil domácí lodivod.

Podle jeho slov byla porážka nezasloužená. „Kluci si za svůj výkon zasloužili gól, protože jsme byli jednoznačně lepší. Bohužel fotbal je někdy krutý. Soupeř využil naše jediné zaváhání,“ krčil rameny Švantner.

Zatímco Znojmo svou velkou příležitost v úvodu využilo, hodonínský kanonýr Holek v první půli pouze orazítkoval břevno a následně i tyč. „Měli jsme několik skrumáží před brankou, ale nedotlačili jsme je do gólu,“ litoval kormidelník.

Martin Holek trefil břevno a tyčku

Zdroj: Kryštof Neduchal

Tomu udělalo vrásky i vážné zranění středopolaře Yosiho Sawalhy. „Bohužel je to vážné, má přetrženou achilovku. Z kraje týdne jej čeká operace. Je mi ho moc líto, je to černá kaňka na utkání. Stejné zranění jsem měl taky, určitě ho čeká několikaměsíční pauza,“ věděl dobře Švantner.

Spokojenější byl po zápase jeho protějšek Rui Amorim. „Byl to další těžký zápas. Věděli jsme, že musíme být velmi silní a organizovaní v naší obranné řadě a být připraveni na fyzickou hru a souboje. Zvládli jsme to a přivezli jsme do Znojma tři body,“ řekl Amorim pro klubový web.

Petr Bohun hodnotí duel se Znojmem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho svěřenci s devětadvaceti body ztrácí na první béčko Baníku Ostrava pouze tři body. Podzimní část Znojmo uzavře v neděli od půl druhé odpoledne doma s rezervou Karviné. „Chtěli bychom silnou podporu fanoušků, kteří jsou a budou v této sezóně ve zlepšení klubu velmi důležití,“ hlásil znojemský trenér.

Devátý Hodonín čeká závěrečný duel už v pátek od dvou hodin odpoledne na hřišti předposledního Uherského Brodu.

FK Hodonín – 1. SC Znojmo FK 0:1 (0:1)

Branky: 8. De Almeida Parede Neto.

Rozhodčí: Kolář – Marek, Terber.

ŽK: 38.Carneiro Rodrigues, 43.Abreu De Sá Vilela.

Diváci: 100.

FK Hodonín: Adamec – Dressler, Mihál, Glushach, Sawalha (25.Mlčoch), Jáger, Holek, Bohun, Langer, Dunda, Nečas (92.Roziev).

1.SC Znojmo FK: Škugor – Ivanović, Carneiro Rodrigues, Neto De Sousa (82.Trajković), De Almeida Parede Neto (45.Gomes Fereira), Abdellaoui (72.Pálfi), Kilibarda (82.Lukčo), Rocha Santos, Frigerio, De Vasconcelos Adrian, Abreu De Sá Vilela.

