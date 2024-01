Bez výrazných změn zahájili fotbalisté třetiligového Hodonína zimní přípravu. Na středečním tréninku se kouči Pavolu Švantnerovi hlásil jediný nováček Dominik Caltík, naopak trojice zkušených hráčů chyběla. „Začínáme uvítacím tréninkem, následovat budou testy a v dalším týdnu už odehrajeme první přípravný duel,“ přiblížil Švantner úvod přípravy.

Hodonínští fotbalisté zahájili zimní přípravu. | Video: Kryštof Neduchal

Po zahajovacím proslovu vyběhli na hřiště nejprve gólmani, mezi nimiž byl i Tomáš Odráška. Slovenský gólman, který odchytal podzim v divizním Lanžhotě, se popere o místo v třetiligovém kádru. „Příprava bude dlouhá a intenzivní. Doufám, že odchytám co nejvíc zápasů,“ přál si dvacetiletý brankář.

Tomáš Odráška o návratu do Hodonína

Zdroj: Kryštof Neduchal

Zanedlouho na hodonínskou umělku vyběhl i zbytek hráčského kádru. Do přípravy se zapojil Václav Raisigl, který na podzim hostoval v Mutěnicích, či uzdravený Ondřej Sukup. Pětatřicetiletý obránce, který odehrál poslední duel 10. září, laboroval s utrženými vazy v kotníku. „Šest týdnů jsem měl ortézu a pak rehabilitoval. Po čtyřech měsících jsem konečně s balonem, trošku je nevýhoda, že zrovna na umělce, protože kotník není ještě úplně pevný, ale budu opatrný,“ podotkl Sukup.

S individuálním tréninkem začal gólman Martin Petráš, který kvůli zranění vynechal závěr podzimní části. Kvůli dlouhé rekonvalescenci po operaci achilovky naopak jaro vynechá Yosi Sawalha. „To mě hodně mrzí, protože se jevil velmi dobře,“ netajil Švantner.

OBRAZEM: Hodonín doma podlehl Technice. Přístup hráčů byl laxní, řekl Bachánek

Tomu na prvním tréninku scházelo trio zkušených hráčů. „Yegor Glushach, Tomáš Langer i Mário Mihál musí doléčit virózy, nechtěli jsme nic uspěchat. K mužstvu se připojí později stejně jako Michal Guzik, který se vrací z hostování v Holešově,“ pravil lodivod.

Jedinou novou tváří je stoper Dominik Caltík ze slovenských Gbel. „Už u nás hrál před rokem, rozhodli jsme se mu dát znovu šanci,“ vysvětlil Švantner.

Zatímco Erik Mlčoch se vrátil zpět do Kroměříže, o pokračování hostování Ruslana Rozieva z Líšně se stále jedná. „Je to na hráči, jak se rozhodne,“ nechtěl kormidelník předbíhat.

O dalších posilách naftaři jednají. „Některé hráče máme rozjednané, ale netlačíme na to za každou cenu. Máme tu spoustu mladých kluků, kteří dostanou v přípravě šanci,“ prozradil Švantner, který už nepočítá s Filipem Mazuchem. „Čekali jsme, že s námi půjde do přípravy, ale má namířeno do Rohatce," dodal stratég.

Dambořice pomýšlí na historický postup. Matula je persona, tvrdí předseda

Hodonín sehraje první přípravný duel už v sobotu 13. ledna doma s třetiligovým slovenským celkem FC Rača, následovat budou zápasy s Belušou, Zbrojovkou Brno, Malženicemi, rezervou Slovanu Bratislava, Bzencem a generálka s Břeclaví. Kondiční soustředění čeká osmý celek Moravskoslezské fotbalové ligy na přelomu ledna a února v Nemojanském mlýne u Vyškova.