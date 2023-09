Další třetiligový zápas, další dlouhé nastavení první půle, další podivná penalta a znovu všechno nasvědčuje, že se jedná o kauzu se sázkami. Z nevinného zápasu Moravskoslezské fotbalové ligy mezi Hodonínem a béčkem Baníku Ostrava se vyklubal pořádný malér, který dává vzpomenou na měsíc starou aféru sudího Michala Patáka z utkání ČFL mezi Admirou a Českými Budějovicemi B.

Fotbalisté Hodonína (v červenočerném) doma podlehli rezervě Baníku 0:3. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Když jsem odjížděl ze středečního zápasu Hodonína, absolutně jsem netušil, jaký rozruch tento duel způsobí. Na první pohled nepříliš atraktivní utkání, které jednoznačně ovládli aktivnější hosté 3:0, o několik hodin později zamávalo celým českým fotbalem…

Na sociálních sítích se objevil penaltový zákrok ze šesté minuty nastavení prvního poločasu, po němž vstřelil Baník první gól utkání. Je pravda, že domácí vehementně na hřišti protestovali a sudího častovali nadávkami i nespokojení domácí příznivci. Můj dojem na stadionu byl však takový, že se jedná o velmi přísnou „soft penaltu“, kterých je v českém rybníčku povícero. Stačí si vzpomenout na závěr minulého ročníku FORTUNA:LIGY.

Myslím, že ani aktéři netušili bezprostředně po závěrečném hvizdu, že právě jejich duel byl pravděpodobně ovlivněn sázkařskou mafií. Domácí samozřejmě dali najevo křivdu, kterou po nepenaltovém zákroku cítili, ale opět se nejednalo o nic, na co bych ve fotbalovém prostředí pravidelně nenarážel.

S odstupem času si všichni (včetně mě) začali pokládat otázky: Proč sudí odpískal nejasnou penaltu? A proč vůbec nastavil v prvním poločase šest minut? Nepřipomíná to scénář měsíc staré kauzy s rozhodčím Michalem Patákem?

Patrik Dressler po utkání s Baníkem Ostrava

Hranice mezi individuální chybou rozhodčího a organizovaným podvodem je tak tenká, že může zmást kohokoliv. I když i já věřil, že šlo o pouhé selhání v jediném inkriminovaném případě, podle všeho jde tentokrát o tu druhou variantu…

Ruku na srdce. Kdy naposledy jste zažili nastavení prvního poločasu o šest minut? Jsou případy, kdy hru na delší čas přeruší dlouhé ošetřování, dým z pyrotechniky či nepříznivé počasí. Nic z toho však v Hodoníně nebylo k vidění. Proč sudí Vlastimil Ogrodník nastavil první dějství o šest minut je tak víc než podezřelé.

Vyhazov, hned. Ogrodník kvůli skandálu dopískal, skončil i delegát Knecht

A tak si říkám, jestli je správné sázet i na nižší soutěže, které nejsou tolik na očích a skryjí víc podobných černot? Jedinou záchranou je povinné natáčení utkání na kameru. Jak by asi dopadl středeční zápas, kdyby z něho nebyl pořízen videozáznam. Myslíte, že by hlavní rozhodčí Ogrodník spolu z delegátem Milanem Knechtem byli vyřazeni z listiny sudích a delegátů? A řešil by vůbec někdo možné ovlivnění zápasu?

Medaili tomu, kdo povinné natáčení zápasů v nižších soutěžích vymyslel!

Autor Kryštof Neduchal je fotbalovým expertem Deníku