Stejně zápas viděli i v opačném táboře. „Bod bereme všemi deseti, v Hodoníně se v soutěži lehce vítězit nebude. Na druhou stranu jsme si vytvořili více gólových příležitostí a je škoda, že jsme je nedokázali proměnit. Chybělo nám štěstíčko, obranná práce týmu však byla výborná,“ okomentoval klání Karel Kulík z Rosic.

Podívejte se: Rohatec pokřtil nové kabiny hodovou výhrou nad Kohoutovicemi

Dvaadvacetiletý univerzál naskočil do zápasu na posledních dvacet minut, avšak průběh už zvrátit nedokázal. Tentokrát na trávníku nahradil záložníka Koláčného. „Snažil jsem se dělat to nejlepší, škoda že to nevedlo k brance. Na soupisce jsem vedený jako obránce, ale nejlíp se cítím na pozici defenzivního záložníka. Trenér Čuhel mě někdy staví i mnohem výš, minulý zápas jsem se třeba dostal na místo podhrotového hráče. Jsem hlavně rád, že hraji a je mi jedno, kde to zrovna bude,“ uvedl Kulík.

Ten na Brněnsko přišel letos v létě z jihočeského Písku a po České fotbalové lize tak začíná poznávat i východní větev třetí nejvyšší soutěže v republice. „Zatím si to úplně hodnotit nedovolím, ale rozhodně se MSFL kvalitou minimálně vyrovná ČFL. Je to hodně podobné. Špičkové týmy, co hrají o top pět, jsou zde stejně silné jako tam. Kdyby mi někdo řekl, že po třech kolech budeme mít sedm bodů, nevěřil bych, protože jsme měli opravdu těžké soupeře,“ vyzdvihl.

Stejně dobře na tom zůstává i nováček z Hodonína, který je díky skóre v tabulce druhý právě před Rosicemi. „Je to hodně příjemný pocit, jsme rádi, že jsme chytili začátek. Přidává to na klidu a herní pohodě. Tabulku zatím moc neřeším, jelikož jde teprve o třetí kolo, ale samozřejmě čím déle se udržíme nahoře, tím to pro tým bude lepší,“ pochvaloval si Švantner.

Spolu s vedoucí Kroměříží navíc jeho svěřenci jako poslední ještě v obraně nekapitulovali. V kolonce obdržených branek tak po třech kolech dál svítí nula. „Je to důležité z psychologického hlediska, obrana nám funguje slušně. Občas se objeví chybička, jenže to je logické, nejsme dokonalí a snažíme se dále pracovat. Chceme se prezentovat útočnějším fotbalem, ale stoprocentní defenziva je základ. S nulou vzadu stačí dát gól a vyhrajete. Pokud ho nevstřelíte, máte pořád bod,“ prohlásil kouč se smíchem.

Hodonínští si tak zřejmě vzali k srdci nepovedený pohárový duel s Tasovicemi, kdy v týdnu neudrželi vysoké vedení 3:0 a padli 4:5. „Pohár byl atypický, jelikož přednost dostali mladší kluci ze širšího kádru. Kdybychom hráli v plné sestavě, dopadlo by to možná jinak, takhle jde porážka za mnou. Říkal jsem, že si chci v těžkém utkání vyzkoušet i další hráče a kluci trochu podlehli atmosféře. Nikoho každopádně nezatracujeme a jdeme s pokorou dál. Teď nás čeká Kroměříž, což je absolutní špička, kterou favorizuji na postup,“ uzavřel Švantner.

JAROSLAV GALBA

Hodonín - Rosice 0:0

Rozhodčí: Cieslar – Marek, Dorotík.

Žluté karty: Langer, Smékal, Holek – nikdo.

Diváci: 460.

Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Dunda (64. Kyselka), Sukup – Kadlec (67. Jáger), Smékal (78. Pazdera), Švantner, Langer, Bohun – Holek.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Buchta, Praks – Koláčný (72. Kulík), Novák – Přikryl, Selinger, Dobrovodský (72. Přerovský) – Fila.