Jihomoravské třetiligové derby mezi Hodonínem a Znojmem příliš pohledných akcí nenabídlo. Výjimkou byl parádní gól Tibora Jágera, který v 72. minutě rozhodl těsné o výhře naftařů 1:0. „Mario Veljača mi to nacentroval z levé strany a já jsem vypálil. Těší mě, že z toho padla tak hezká branka,“ řekl k vítězné trefě Jáger.

Duel vloženého sedmnáctého kola Moravskoslezské fotbalové ligy na stadionu U Červených domků téměř dvěma stovkám diváků moc fotbalové krásy nenabídl. „Chtěli jsme hrát zodpovědně zezadu a zbytečně to neotvírat, proti Znojmu by to bylo moc velké riziko. Hrálo se vyloženě na tři body, krása šla malinko stranou,“ uznal hodonínský kouč Pavol Švantner.

Jeho svěřenci navázali na nedělní vítězství 2:1 s béčkem Karviné a podruhé v řadě naplno bodovali. „S třemi body jsme spokojení, bylo to náročné utkání. Znojmo je v tabulce sice poslední, ale je to zkreslující, protože soupeř má svou kvalitu. Věděli jsme to, zodpovědně jsme se připravili. Kluci měli po Karviné málo času na odpočinek, v zápase nám chyběla lehkost,“ netajil domácí kormidelník.

Tibor Jáger hodnotí derby se Znojmem. | Video: Kryštof Neduchal

Podle něj rozhodla trpělivost. „Nabádal jsem kluky, ať si počkají. Už v první půli tam byly nějaké náznaky, ale bylo to o trpělivosti. Kluci to zvládli, patří jim poděkování,“ pravil Švantner.

Ten ve druhé půli poslal na hřiště i čerstvou posilu. Z druholigové Vlašimi se na jih Moravy vrátil křídelník Libor Pernica, jehož přestup se dokončil den před zápasem. „Bylo to opravdu narychlo, ale Libor se vrací do známého prostředí. Věřím tomu, že nám pomůže,“ zdůraznil kormidelník.

Pavol Švantner hodnotí derby se Znojmem. | Video: Kryštof Neduchal

Znojemský celek tak utrpěl už pátou porážku v řadě a po sedmi odehraných duelech zůstává s jediným bodem na posledním osmnáctém místě. V dalším kole navíc bude na lavičce postrádat hlavního trenéra Félixe Amorima, který byl ve dvacáté minutě středečního zápasu po druhé žluté kartě vyloučen za výhrady k rozhodnutím rozhodčích a opakované opuštění technické zóny.

Naopak Hodonín s jedenácti body vyšplhal na sedmou příčku a v dalším kole přivítá v sobotu od čtyř hodin odpoledne doma Zlín B. Znojmo se o den později od čtvrt na jedenáct dopoledne představí v Uničově.