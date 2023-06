Hodonín nezvládl derby v Uherském Brodě. Chybí nám Dressler, přiznal kouč

Měla to být jednoznačná záležitost. Nakonec se hodonínští fotbalisté z Uherského Brodu vrátili bez bodu. V duelu třicátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy naftaři podlehli zachraňujícímu se celku 1:3. „Soupeř hrál veledůležité utkání, přišlo mi to, jako by se nás zápas vůbec netýkal. Měli jsme špatný úvod, a přestože jsme se pak herně zvedli, už jsme duel nedokázali otočit,“ řekl hodonínský trenér Pavol Švantner.

Hodonínský záložník Petr Bohun (u míče) vstřelil jedinou branku svého týmu. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal