První bod v nové sezoně. Fotbalisté Rosic v sobotním duelu třetího kola Moravskoslezské fotbalové ligy v Hodoníně dvakrát vedli, v divokém závěru však domácím zařídil remízu 2:2 z pokutového kopu Michal Guzik. „Měl jsem to přes celé hřiště, ale za mě to byla přísná penalta,“ řekl rosický kouč Petr Čuhel.

Slovanu úvod nového ročníku příliš nevyšel, prohrál 0:4 v Hlubině, následně doma podlehl 0:1 Třinci. V Hodoníně se však už v sedmé minutě po brance Adama Fily ujal vedení. „Byla to laciná branka po naší chybě, takový koncový hráč, jako je Fila, to využije,“ mrzelo hodonínského trenéra Pavola Švantnera.

I když naftařům v úvodu druhé půle zařídil Petr Bohun vyrovnání, o osm minut později už znovu vedly Rosice. Podruhé v zápase se trefil pětadvacetiletý forvard Fila. „Je to náš první bod, vstřelili jsme první góly v sezoně, s tím je spokojenost, ale chtěli jsme to dohrát na vítězství, což se nám nepodařilo,“ mrzelo Čuhela.

Adam Fila hodnotí duel v Hodoníně

Adam Fila hodnotí duel v Hodoníně. | Video: Kryštof Neduchal

Hodonín v závěru vsadil všechno na ofenzivu a v šestaosmdesáté minutě byl odměněn. Rozhodčí odpískal za faul ve vápně pokutový kop, který s přehledem proměnil střídající Michal Guzik. „Hráli jsme vabank, riskovali, ale nakonec to vyšlo. Klobouk dolů před Michalem, vzal to na sebe a zachránil nám bod,“ těšilo Švantnera.

Hosté kromě výhry přišli i o vyloučeného Lukáše Kalába, který za faul na útočné polovině hřiště uviděl v osmaosmdesáté minutě druhou žlutou kartu a předčasně zamířil do kabin.

Ani to nebylo všechno. V nastavení se prodral do pokutového území domácí Tibor Jáger, kterého zastavil až zákrok rosického obránce v pokutovém území. Přestože se domácí dožadovali penalty, rozhodčí v krátkém časovém rozmezí už druhou nenařídil. „Taky se dala písknout, byla ještě průkaznější, než ta první. Ale je to věc rozhodčích,“ pravil Švantner.

Ten byl s bodem za remízu 2:2 spokojený. „Strašně jsme se na remízu nadřeli, proto ji musíme brát. Doma jsme však chtěli vyhrát, oba poločas jsme začali herně dobře, ale vždycky nám to nabourala inkasovaná branka. Naše chování ve finální fázi není dobré, moc šancí jsme si nevypracovali,“ dodal šéf hodonínské lavičky.

Pavol Švantner hodnotí duel s Rosicemi

Pavol Švantner hodnotí duel s Rosicemi. | Video: Kryštof Neduchal

Zatímco Rosice jsou s jedním bodem na předposledním místě, Hodonín je se čtyřmi body v neúplné tabulce desátý.

V dalším kole naftaři odehrají už v pátek od půl šesté večer derby na hřišti Startu Brno, Rosice o den později od pěti hodin odpoledne přivítají rezervu Slovácka.

Hodonín však ještě předtím čeká duel v MOL Cupu, kdy se v úterý od půl šesté představí v nedalekém Bzenci.

Petr Čuhel hodnotí duel v Hodoníně

Petr Čuhel hodnotí duel v Hodoníně. | Video: Kryštof Neduchal