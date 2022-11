Třetiligový nováček byl pro odehrání duelu i za cenu horších podmínek. „Bylo to opravdu na hraně, ale byli jsme připravení na sobotní termín, nechtěli jsme podzimní část nijak natahovat. Jeli jsme tam s tím, že rozhodčí před utkáním nemusí uznat hřiště jako způsobilé. Pokud by se utkání odložilo, už by se letos podle mě neodehrálo. V Beskydech už nebude teplejší počasí,“ usmál se trenér.