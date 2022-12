Ten se po aklimatizaci ve vyšší soutěži zalíbil celku ze špičky třetiligové tabulky. "Před koncem podzimní části mě kontaktoval trenér rezervy Baníku Ostrava. Sdělil mi, že mají cíl postoupit do druhé ligy a potřebují zkušeného útočníka, který bude střílet góly a zároveň plnit funkci mentora pro mladé kluky. Řekl mi, že jsem se mu v zápasech hodně líbil a má o mě zájem," prozradil zkušený forvard.

Nabídka Ostravy mu dává smysl po všech směrech. "V první řadě mě lákají ambice, v horizontu dvou sezon chce Baník do druhé ligy. Prošel jsem si tamní zázemí a myslí, že je v Ostravě nejlepší z celé Moravy. Navíc bych v klubu dělal kondičního trenéra pro U16 a U17," doplnil.

Milotice čeká tvrdý boj o záchranu. Chybí nám střelec, přiznává Bidmon

Bývalý ligový útočník studuje trenérskou UEFA licenci B a pracuje jako trenér ve fitness centru. "Vím, co chci dělat a kam směřuju. Fotbalu se chci věnovat naplno, už jsem si něco prošel, vím, jak to chodí. V Baníku mi nabízejí práci na plný úvazek, už přitom nemusím chodit do další práce," vysvětlil Holek.

K definitivnímu uzavření přestupu už zbývají pouze detaily. "Zbývá dořešit poslední drobnosti mezi mnou a Baníkem," potvrdil bývalý hráč Ústí nad Labem, Slovácka, Karviné či Blanska.

Baník schytal v Hodoníně výprask. K demolici přispěly dvě penalty

Své dvouleté angažmá v Hodoníně rozhodně považuje za podařené. "Přišel jsem pomoct k postupu z divize, to se nám podařilo. Vždycky, když je před vámi nová výzva, nakopne vás to. V klubu jsou dobře nastavené cíle, s trenérem Švantnerem jsme si rozuměli. Bez ohledu na soutěž jsme chtěli vždy směřovat nejvýš, dodal Holek.