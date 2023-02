Lanžhot vyměnil za Hodonín. Třetí liga je daleko rychlejší, říká kanonýr Burac

Každý jejich vzájemný souboj je plný emocí. Jakpak by ne, vždyť rivalita mezi fotbalisty Hodonína a Lanžhota trvá již řadu let. Přesto vedení celku z Břeclavska vyhovělo nováčkovi třetí ligy a pustilo mu talentovaného útočníka Erika Burace. „Je to pro mě odměna za odvedenou práci,“ komentoval Burac svůj přestup do třetiligového celku.

Erik Burac na tréninku hodonínských fotbalistů. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Kariéra jedenadvacetiletého forvarda nabrala rychlý vzlet, ještě před rokem a půl nastupoval v I. A třídě za Velké Pavlovice. Množstvím vstřelených branek a osobitým stylem hry na sebe upozornil nejednoho zájemce. „Před rokem jsem byl nejprve na měsíční zkoušce ve Vyškově, nakonec jsem však zamířil do Lanžhota. Roční angažmá v divizi mi hodně dalo, chtěl bych za to klubu i trenérům moc poděkovat,“ vzkázal útočník funkcionářům Sokola. Hodonínský kouč Pavol Švantner útočníka pozval v lednu na zkoušku. „Na prvním tréninku jsme se potkali s dalším hroťákem Josefem Čtvrtníčkem, který tu byl taky na testech. Věděl jsem, že zůstane jen jeden z nás, přiznám se, že jsem se trošku bál. Ale kousl jsem se a ukázal, co ve mně je,“ prozradil Burac. Hon na krtka! Fotbalové hřiště v Bavorech navštívil i deratizér Toho čekala příjemná zpráva hned po prvním přípravném duelu proti bratislavskému Interu. „V pondělí už Pepa nepřijel na trénink a trenér mi sdělil, že zůstávám. Myslím, že rozhodl i věk. Jelikož jsem mladší, je tam větší perspektiva do budoucnosti,“ tipoval důvody trenérova rozhodnutí. Burac nastoupil v dresu Lanžhota do dvaceti soutěžních zápasů, v nichž vstřelil jedenáct branek. Na úspěšnou bilanci chce navázat i v Hodoníně, kde to z minulosti dobře zná. „Nejdu do neznámého prostředí, hrál jsem tady v mládežnických kategoriích. S Peťou Bohunem jsme hrávali za U12, znám i Vaška Raisigla nebo Patrika Dresslera,“ jmenoval kamarády z kabiny. VIDEO: Hodonín porazil Lanžhot. Třaskavé derby rozhodl Ukrajinec z litevské ligy Na postu útočníka měl však v Hodoníně doposud neotřesitelnou pozici Martin Holek. „V žádném případě ho neberu jako konkurenta, spíš ho vnímám jako svého mentora. Má spoustu věcí, které se od něj můžu naučit,“ našel Burac pozitiva na spolupráci s vytáhlým útočníkem. V sobotním přípravném utkání nastoupil v hodonínském dresu proti Lanžhotu v základní sestavě. Speciální utkání pro něj však vinou zranění skončilo po několika minutách. „Byl to souboj koleno na koleno s Kubou Krčem. Určitě v tom nebyl žádný záměr, ale koleno napuchlo. Snad budu brzo v pořádku, na třetí ligu se moc těším. Už přípravný zápas s Kroměříží mi ukázal, že třetí liga je daleko rychlejší než divize,“ dodala nová akvizice sedmého celku Moravskoslezské fotbalové ligy.

