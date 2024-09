Uklízeči prodejních prostor Přijmeme šikovnou pomocnou pracovnici nebo pracovníka na úklid části našich prostor na pobočce firmy v Hodoníně. Nástup je možný ihned. Práce je pro osoby se zdravotním znevýhodněním nebo omezením OZZ/OZP. Práce je na zkrácený 4hod. úvazek denně. Pracovní doba 8-12 hodin a 12-16 hodin. (střídavě pro dvě osoby na úklid). Co budete dělat: o Vaší prací bude úklid společných prostor v administrativní části budovy, úklid sociálních zařízení, kanceláří a skladu Co nabízíme za dobře odvedenou práci : o SMERO je stabilní a úspěšná společnost, takže nabízíme především dlouhodobou spolupráci na pracovní smlouvu. o Mzdové ohodnocení za zkrácený 4 hodinový úvazek je od 9 500 Kč hrubého. o Stravenkový paušál cca 2 450 Kč měsíčně (116 Kč / pracovní den). o Příspěvek na pratelné 500 Kč měsíčně. o 5 týdnů dovolené. o Kartu do obchodního řetězce. o Volné víkendy a svátky. o Samozřejmostí jsou také zaměstnanecké slevy na zboží. Jaký je náš ideální pracovník: o Je stejně ochotný jako ostatní SMERáci. o Na tuto pozici hledáme OZP nebo OZZ. Životopis zašlete na e-mail prokesova.l@smero.cz kontaktní osoba: Lenka Prokešová 9 450 Kč

