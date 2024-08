Jedenáct minut stačilo nováčkovi v hodonínsém dresu na první branku v novém klubu. Nejprve utekl obráncům, obešel gólmana a zakončil do prázdné branky. „Musím se na to ještě podívat na videu, byl jsem až překvapený, jak jsem zrychlil. Nevím, jestli mě dal stoper Břečka čuchnout, nebo jsme opravdu tak zrychlil. Gólman vyběhl, dal jsem si to doleva a pak to levačkou trefil,“ popsal úvodní branku v duelu proti Slovácku.