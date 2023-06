Na jedné straně obrovská euforie, na druhé velké zklamání. Hodonínským fotbalistům zůstala po posledním duelu úspěšného premiérového ročníkuv Moravskoslezské fotbalové lize hořká pachuť. Na domácím stadionu U Červených domků podlehli 0:3 Frýdlantu nad Ostravicí, který díky zisku tří bodů udržel třetí ligu i pro příští sezonu. „Asi jsme neměli takovou motivaci jako soupeř, jinak si to nedokážu vysvětlil,“ zlobil se po prohře hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) podlehli 0:3 Frýdlantu nad Ostravicí. | Video: Kryštof Neduchal

Zatímco Hodonín měl jistotu šesté příčky, hostéz Frýdeckomístecka hrálio holý život. Na dálku však souboj s Vrchovinou a Velkým Meziříčím zvládli. „Spadl mi kámen ze srdce. Věděli jsme, s jakým věkovým kádrem a finančním rozpočtem do třetí ligy jdeme, ale i kdybychom spadli, nic se neděje. Chceme nakopnout novou etapu frýdlantského fotbalu,“ pravil hostující trenér Radim Wozniak.

Jeho svěřenci se ve druhém dějství hnali za vítězstvím, domácí se jen trápili. „Nechápu, když před týdnem zahrajeme excelentní utkání na Baníku, že s Frýdlantem předvedeme takový odvar. Těžko se mi nacházejí slova, je to pro mě obrovské zklamání. Navzdory dobré sezoně, poslední utkání je černá kaňka,“ mrzelo Švantnera.

Hodonínský stoper Ondřej Sukup hodnotí duel s Frýdlantem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Naftařům neseděl styl hry Frýdlantu, který vycházel ze zabezpečené obrany a rychlých protiútoků. „Čekal jsem, že po poločase budeme vyhrávat, bohužel to bylo z naší strany pomalé. V domácích zápasech se nám nedaří hrát do plné obrany soupeře. Když jsme přijeli na Baník, oba týmy chtěly hrát fotbal, což nám víc vyhovuje. Jakmile to víc bolí, máme problém,“ upozornil hodonínský stratég.

Frýdlant nasměřovaly za záchranou dvě branky Radima Šafnera a jedna trefa Michala Hladíka. „Kluci dneska dřeli a odehráli výborný zápas, jsem na ně moc pyšný. Souběžně hrané zápasy Vrchoviny a Velkého Meziříčí jsem vůbec nesledoval, soustředil jsem se pouze na zápas v Hodoníně. Přijeli jsme sem s velkou pokorou, o to víc mě těší, že jsme to zvládli,“ uvedl Wozniak.

Lanžhot připravil o třetí ligu vlastňák z 95. minuty. Jsme za hlupáky, ví Hílek

Hodonínští fotbalistéi přes nezdar v posledním kole zakončili sezonu na šestém místě. Úspěšné umístění v premiérové sezoně po postupu do MSFL oslavili tradičně na ukončenév tamním baru U Ledu. „Musím skousnout porážkua podívat se na celou sezonu, šesté místo je pro nás úspěch. Kluci mají ukončenou, ale nenechám je v tom samotné, bylo by to nefér,“ dodals úsměvem Švantner.

Hodnonínský stoper Adam Dunda o první sezoně v MSFL i ukončené

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten dal svým svěřencům volno do konce června. „Kluci si potřebují odpočinou, přípravu začneme první týdenv červenci. Čekají nás týmyz druhé ligy, Slovan Bratislava B, Malženice a Kroměříž. Následuje pohár a první mistrovské utkání, příprava bude rychlá,“ uzavřel.

FK Hodonín - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:3 (0:0)

Branky: 53. Šafner, 80. Hladík, 93. Šafner.

Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Mayer.

ŽK: 71. Raisigl – 92. Prepsl.

Diváci: 185.

FK Hodonín: Adamec – Papež (82. Hamrle), Glushach, Kyselka, Sukup (46. Dressler), Pernica (46. Dunda), Kadlec, Burac (46. Jáger), Holek, Langer, Raisigl (86. Čech).

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Švrček, Literák, Kedroň (71. Velička), Šafner, Milar, Škorik, Hajnoš (62. Dedek), Hladík, Juříček (83. Kulhánek), Svatonský (62. Varadi).