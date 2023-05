Potřetí v jarní části si hodonínští fotbalisté vyšlápli na soupeře ze špičky Moravskoslezské fotbalové ligy. V sobotním duelu pětadvacátého kola doma porazili 3:2 lídra soutěže z Hlučína. „Je to jednoduché, jsme lepší než oni. Proti soupeřům, kteří jsou v tabulce před námi, se vždycky hraje líp. Máme proti silnějším týmům velkou motivaci,“ řekl hodonínský kanonýr Martin Holek.

Fotbalisté Hodonína (v červeném) porazili 3:2 Hlučín. | Video: Kryštof Neduchal

Šestý Hodonín si v jarní části poradil s favority z Rosic i Kroměříže, skalp Hlučína jen potvrzuje výbornou jarní formu třetiligového nováčka. „Není to náhoda, kluci potvrzují svou kvalitu. Ale důvod je i otevřená hra soupeřů, chtějí hrát fotbal, což nám vyhovuje. Všichni říkají, že máme kvalitní kádr, který může hrát s každým. Nebudu se alibisticky schovávat a přiznávám, že je to pravda,“ netajil domácí kouč Pavol Švantner.

Toho potěšil ve dvaadvacáté minutě sobotního duelu Libor Pernica, který poslal naftaře do vedení. „Vstřelil první branku v dresu Hodonína, doufám, že ho to povzbudí. Beru ho jako velmi kvalitního hráče, ale myslím, že má ještě na víc,“ řekl lodivod na adresu zimní posily ze Slovácka.

S Hlučínem, který v jarní části zatím neokusil hořkost porážky, bylo ještě hůř v sedmapadesáté minutě, kdy zvýšil na 2:0 Martin Holek. Devítigólový kanonýr se prosadil ve třetím utkání v řadě. „Útočníkovi vstřelený gól vždycky pomůže, pak se líp cítí. Spadlo ze mě, že mám vstřelenou brankou splněno a hru si daleko víc užívám,“ přiznal zkušený střelec.

Favorit se však brankami Vojtěcha Kolasky a Adama Zajíčka vrátil do zápasu. „Byla to obrovská škoda, dvoubrankový náskok se rodil těžce. Hlučín neměl co ztratit a šel si za vyrovnáním. Vytvořil si šance a dohrál je do konce, bohužel jsme mu to našimi chybami usnadnili,“ krčil rameny Švantner.

Po dramatickém druhém poločase se nakonec přece jenom radovali domácí, kterým vystřelil tři body parádní ranou do šibenice v osmasedmdesáté minutě Libor Bobčík. „Velmi cenné vítězství. Když porazíme mužstvo s nejlepší formou a favorita soutěže, musíme být spokojení. Utkání bylo velmi náročné, ale diváci si jistě přišli na své,“ uzavřel zkušený stratég.

Jeho svěřenci, kterým patří i nadále šesté místo, se představí v dalším duelu v Novém Městě na Moravě. Utkání šestadvacátého kole je na programu v sobotu od čtyř hodin odpoledne.

FK Hodonín – FC Hlučín 3:2 (1:0)

Branky: 22. Pernica, 57. Holek, 78. Bobčík – 69. Kolaska, 73. Zajíček.

Rozhodčí: Svoboda – Tomanec, Šimoník.

ŽK: 16. Langer, 59. Dunda, 93. Mazuch – 59. Moučka, 76. Tomšů.

Diváci: 245.

FK Hodonín: Petráš – Kadlec (46. Jáger), Dunda, Dressler, Sukup (76. Papež) – Glushach, Bohun (87. Raisigl), Langer, Pernica, Bobčík (87. Burac) – Holek (90. Mazuch).