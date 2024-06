Loučení opory. V Hodoníně odehrál tři sezony, byl u postupu z divize do Moravskoslezské fotbalové ligy, další ročník U Červených domků už bývalý prvoligový bek Ondřej Sukup nepřidá. „S vedením jsme se bavili o mé budoucnosti každý půlrok. Bude mi šestatřicet a třetí liga je časově náročnější než druhá liga. Rozhodl jsem se pro angažmá v Rakousku, kde nebude mít tělo takovou zátěž,“ vysvětlil Sukup v rozhovoru pro Deník svůj přestup.

Ondřej Sukup (v červeném) odchází z Hodonína do Rakouska. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Kdy jste se rozhodl, že v Hodoníně skončíte?

Časově se to krystalizovalo už delší dobu. Bylo to pro mě čím dál víc náročnější, po celém dnu v práci jsem jezdil třikrát, čtyřikrát týdně na tréninky, tělo už to začalo cítit. S trenérem jsme můj konec řešili už v zimě, kdy jsem měl poraněný kotník, ale definitivně jsme se domluvili až tři týdny před koncem jara.

Odcházíte tedy do Rakouska. Máte tam nějaké vazby, nebo české spoluhráče?

V Rakousku jsem ještě nikdy nehrál, docela jsem na to zvědavý. Z Čechů tam nikdo není, ale vím o pár hráčích ze Slovenska.

Byla ve hře i jiná varianta než přestup do zahraničí?

Nějaká nabídky jsem samozřejmě měl, ale vždycky jsem to odmítl. Řekl, jsem si, že buď budu v Hodoníně, nebo půjdu do Rakouska. Vůbec mě nelákalo jít někam jinam do třetí ligy, nebo do divize. V Hodoníně jsme něco vybudovali, přirostlo mi to k srdci.

K poslednímu utkání ve Znojmě jste nastoupil s kapitánskou páskou, ale už v šestnácté minutě jste střídal. Co se stalo?

V Hranicích jsem si natáhl sval, čtrnáct dní jsem netrénoval. Před zápasem ve Znojmě jsem měl jen dva tréninky, ale chtěl jsem se rozloučit na hřišti. Řešili jsme s trenérem, jestli půjdu od začátku, nebo až třeba ke konci. Chtěl jsem odehrát celý zápas, ale už ve třetí minutě mě tam zase píchlo, dál to nešlo.

Hodonínu poslední zápas sezony nevyšel. Ve Znojmě prohrál 1:2, navíc přišel o zraněného Martina Holka.

Martinovo zranění se ze začátku vůbec nezdálo tak vážné, ale nakonec operace. Je to asi nejčernější kaňka na tom zápase, v němž už o nic nešlo.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu ve třetí lize?

Jsme moc rádi, že jsme skončili v první polovině tabulky. Určitě mají kluci na čem stavět. Teď bude na vedení, jak pojmou další sezonu.