Penaltový zápas. Hodonínští fotbalisté v sobotním duelu třináctého kola Moravskoslezské fotbalové ligy porazili 2:0 Hranice, když se z pokutových kopů prosadili Martin Holek s Patrikem Dresslerem. „Zlaté tři body. Zápas byl hodně upracovaný,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Naftaři navázali na vítězství 3:0 z minulého utkání v Bohunicích a i tentokrát udrželi nulu vzadu. „Podřídili jsme všechno výsledku. Chyběla mi tam fotbalovost, ale kdybychom hru otevřeli, nabídli bychom soupeři šanci k vyrovnání. Soustředili jsme se na dobrou defenzivu a věřili, že šance přijdou,“ netajil lodivod.

Domácí poslal do vedení ve dvaatřicáté minutě z pokutového kopu kanonýr Martin Holek, jenž se prosadil ve třetím utkání v řadě. „Dostali jsme se brzo do vedení. Čekal jsem, že se uklidníme a budeme víc fotbalovější. Soupeř však vsadil na jednu kartu a my jsme pracně hlídali výsledek,“ podotkl Švantner.

Po změně stran se Hranice hnaly za vyrovnáním, ale žádnou ze svých příležitostí nevyužily. „První půlku jsme prospali, u všeho jsme byli druzí. Po změně stran jsme se zvedli a hrálo se na jednu bránu, ale prostě se nám nepodařilo vstřelit gól,“ pokrčil rameny hranický trenér Radek Malina.

Hodonín mohl rozhodnout deset minut před koncem, ale střídající Filip Tomovič ve stoprocentní šanci napálil pouze gólmana hostí. „Filip pracuje v tréninku výborně. V zápase se mu zatím nedaří prosadit, ale do šancí se dostává. Nebudu na něj nijak tlačit, musíme být trpěliví,“ hájil Švantner dvacetiletého útočníka, jenž přišel v létě ze slovenské Petržalky.

Na definitivní pojistku si necelé dvě stovky diváků počkaly až do druhé minuty nastavení, kdy domácí kapitán Patrik Dressler proměnil ve stylu Panenkova dloubáku další nařízenou penaltu. „Už jsem tak jednu penaltu proměnil za Hlučín,“ usmál se Dressler.

Hosté tak z jihu Moravy odjeli s prázdnou. „Bereme to jako ztrátu, alespoň bod jsme si zasloužili,“ tvrdil Malina.

Hodonín poskočil s dvaceti body na devátou příčku a v dalším kole se v sobotu od dvou hodin odpoledne představí na hřišti čtrnáctého Blanska.

