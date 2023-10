Jediná branka Patrika Dresslera rozhodla sobotní duel devátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy, v němž hodonínští fotbalisté na domácím stadionu U Červených domků porazili rezervu Zlína 1:0. „Naše výsledková série nebyla dobrá. Jsem rád, že se nám to podařilo zastavit,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Nástup fotbalistů Hodonína a Zlína B | Video: Jaroslav Kolísek

Jeho svěřenci z předchozích pěti duelů čtyřikrát prohráli, když nestačili na Rosice, Uničov a béčka Karviné a Baníku Ostrava. „Hráči to měli v hlavách, ve hře byla vidět přemíra snahy. Fotbal určitě nebyl koukatelný, bylo to spíš bojovné utkání,“ uznal trenér.

Naftaře poslal do vedení už v patnácté minutě stoper Dressler, který si naběhl na centr z rohového kopu a míč napálil do horního rohu branky. „Podařilo se nám dostat do vedení, což nám hodně pomohlo,“ netajil Švantner.

Gól Patrika Dresslera

Zdroj: Jaroslav Kolísek

Hubené jednobrankové vítězství nakonec vydrželo až do závěrečného hvizdu. „Pevná obrana byla základ úspěchu. Od začátku soutěže na defenzivě pracujeme, dobrý výsledek se odvíjí od nuly vzadu. Bohužel se nám nevyhýbají zranění a musíme do zadních řad neustále sahat,“ podotkl lodivod.

Kromě dlouhodobých marodů Sukupa, Mihála a Puchela chyběl nově i krajní bek Martin Nečas. „Místo toho, aby se nám hráči uzdravili, naskočila další absence. Museli jsme znovu přeskupit řady, což moc nepřispívá herní pohodě. Návykové věci v defenzivě i ofenzivě samozřejmě pokulhávají,“ zdůraznil Švantner.

Přestože jeho svěřenci nepředvedli nejpřesvědčivější výkon, zkušený stratég se těšil hlavně ze zisku tří bodů. „Utkání bylo dle očekávání velmi těžké. Kádr soupeře tvoří mladí kluci, kteří byli velmi dobře fotbalově připravení. Víme, že to teď není herně úplně ono, ale potřebovali jsme zabrat výsledkově,“ dodal kormidelník.

Libor Bobčík hodnotí duel v Hodoníně

Zdroj: Jaroslav Kolísek

Jeho protějšek našel i přes nepříznivý výsledek na výkonu svých svěřenců pozitiva. „Kluci zaslouží za bojovost i přes porážku pochvalu. Utkání odmakali, i když ve středu hřiště byli dost nepřesní, což nás stálo hrozně moc sil. S tím jsem úplně spokojený nebyl. Konečný výsledek je asi spravedlivý. Domácí se na rozdíl od nás trefili mezi tři tyče. O ten jeden gól byl asi lepší,“ uznal šéf zlínské lavičky Jan Jelínek.

Hodonínu patří se čtrnácti body desáté místo a v příštím kole se představí v pátek od šesti hodin večer v Hlučíně. Rezerva Zlína je pouze díky lepšímu skóre dvě příčky před svým sobotním sokem a v dalším duelu přivítá v neděli od půl jedenácté dopoledne Karvinou B.

FK HODONÍN – FC ZLÍN B 1:0 (1:0)

Branka: 15. Patrik Dressler.

Rozhodčí: Švehla – Terber, Nápravník (Prokop).

Žluté karty: Jäger, Roziev – Bobčík, Slouk.

Diváci: 195.

FK Hodonín: Petráš – Bohun, Dressler, Dunda, Kadlec – Glushach, Langer (90. Hamrle), Sawalha (90. Vorel), Mlčoch (70. Tomovič), Jáger (64. Roziev) – Holek.

Zlín B: Slezák – Bobčík, Červinka (80. Hamalčík), Fojtů (63. Frolek), Hartman, Jura, M. Mlýnek, Polášek (46. Ovesný), Slouk, Slovák, Švach (80. V. Mlýnek).