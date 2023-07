Roli favorita potvrdili. Hodonínští fotbalisté v předkole MOL Cupu porazili divizní Baťov na jeho hřišti v Otrokovicích 4:2 a postupují do dalšího kola poháru, v němž vyzvou druholigový Vyškov. „I když náš herní projev nebyl špatný, zbytečně jsme si zápas zkomplikovali zahozenými šancemi. Bohužel jsme se nevyvarovali chyb v obraně, které soupeř dvakrát využil,“ zhodnotil utkání hodonínský kouč Pavol Švantner.

Fotbalisté Baťova v předkole Mol Cupu podlehli Hodonínu 2:4. Šance domácích. | Video: Zahnaš Jan

Domácí Baťov využil zaváhání v hodonínské defenzivě a v pětatřicáté minutě se po brance Adama Bršlici ujal vedení. „Vstoupili jsme do utkání aktivně a vytvořili si řadu šancí, bohužel jsme žádnou neproměnili a soupeř nás potrestal,“ mrzelo hostujícího trenéra.

Favorit však v následujících třech minutách po brankách Tomáše Langera a Martina Holka otočil stav utkání. O vedení hosté přišli těsně před poločasem, kdy srovnal Aleš Skyba. „Na naše vstřelené branky jsme se dost natrápili, naopak soupeř ze dvou jednoduchých akcí skóroval,“ netajil Švantner.

Po změně stran už diktoval tempo hry Hodonín, který se brzy dočkal dalších branek. „Ve druhém poločase už jsme soupeře do ničeho nepustili, navíc jsme si vytvořili jednu šanci za druhou. Přestože nás několikrát skvěle vychytal domácí gólman, přidali jsme dva góly a utkání si s přehledem pohlídali,“ těšilo zkušeného stratéga.

Nejprve se parádní střelou do šibenice z přímého kopu zaskvěl Holek, postupovou pojistku přidal patnáct minut před koncem Erik Puchel. Bývalý hráč prvoligové Karviné se tak uvedl v soutěžní premiéře v dresu Hodonína brankou. „Do poslední chvilky jsme nevěděli, jestli nastoupí. Svaz jeho přestup z Rakouska odsouhlasil hodinu před zápasem,“ prozradil Švantner.

Kromě Puchela v sestavě třetiligového celku nastoupili i další nováčci, Michal Guzik z Kvítkovic, Yosi Sawalha ze Zbrojovky Brno a Uzbek Ruslan Roziev, který přišel na hostování z Líšně. „Jedná se o reprezentanta Uzbekistánu do jedenadvaceti let. V Líšni se neprosadil do druholigového kádr, ale je v něm velký potenciál, věřím, že se u nás vyhraje,“ přál si lodivod.

Ten se domluvil i na spolupráci se slovenským útočníkem Filipem Tomovičem, kterého však nepustilo do hry zranění. „Přišel k nám z Rohožníku. Minulý týden dal v generálce branku, ale v týdnu se na tréninku lehce zranil,“ vysvětlil Švantner absenci posily.

Hodonín tak výhrou 4:2 nad Baťovem odčinil brzké vyřazení z poháru v minulé sezoně, když už v předkole prohrál s Tasovicemi. „Někdo v kabině vzpomněl na loňský zápas v Tasovicích, ale řekl jsem klukům ať to ani nevyslovují. Utkání v Baťově jsme v žádném případě nepodcenili,“ zdůraznil kormidelník.

Nový ročník Moravskoslezské fotbalové ligy zahájí naftaři v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti Třince. Ve středu 9. srpna pak přivítají v prvním kole MOL Cupu na domácím hřišti Vyškov. „Jedná se o loňského aspirant na postup do první ligy, utkání s ním má pro nás velkou váhu. Víme, že nás čeká kvalitní tým plný cizinců, ale jdeme si to s nimi rozdat. O postupem se rozhodně popereme,“ hlásil Švantner.

SK Baťov – FK Hodonín 2:4 (2:2)

Branky: 35. A. Bršlica, 45+1 Skyba - 38., 58. Holek, 36. Langer, 75. Puchel.

Rozhodčí: Vlk - Zelený, Havrlant.

ŽK: 45. Šiška, 53. Tkáč, 57. Kašík - 47. Glushach, 53. Sukup.

Diváci: 222.

SK Baťov: Vitásek - Zapletal, Skyba (79. Klíma), Pafka, Kraváček (64. Chytil), Kadlec, Lendler, A. Bršlica, Kašík, Tkáč (84. Bína), Šiška.

FK Hodonín: Adamec - Glushach, Guzik (72. Jáger), Sukup, Kadlec, Roziev (87. Sawalha), Holek, Bohun, Langer, Raisigl (46. Puchel), Dunda.