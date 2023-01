V prosinci minulého roku slovenský kouč netajil, že by rád přivedl hrotového forvarda s ligovými zkušenosti. A hned na prvním tréninku se mu hlásil dvaatřicetiletý Josef Čtvrtníček, jenž hrál nejvyšší soutěž za Zbrojovku Brno či Slovácko. "Jedná se o urostlého hroťáka, který hrál první ligu, rozhodně má co nabídnout. Zatím jsme domluvení, že s námi absolvuje přípravu, potom se uvidí, co dál," řekl lodivod na adresu Čtvrtníčka, který odehrál podzimní část ve Znojmě a ve čtrnácti duelech se třikrát prosadil.