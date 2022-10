Na první branku si diváci počkali až do 58. minuty, kdy se se po delší střelecké odmlce, kterou zavinilo i zranění, trefil domácí útočník Martin Holek. „Jsem rád, že mu to tam spadlo. Musíme být trpěliví, ještě bych si od něj představoval lepší výkony, myslím, že ani on není spokojený. V utkání měl obrovskou snahu, vstřelený gól je mu odměnou. Ale do herní pohody se ještě chvíli bude dostávat,“ netajil Švantner.

Třiatřicetiletý forvard dal první gól utkání i s dávkou štěstí. „Lanži (Langer – pozn. red.) dal skvěle balon bod sebe, šel jsem do souboje s obráncem a naštěstí jsem trefil balon dřív než on. Potom jsme se srazili, ale balon skončil za čárou,“ popsal Holek gólový moment.

Vytáhlý kanonýr věří, že ho vstřelená branka vrátí zpět do formy. „Gól je pro každého útočníka povzbuzení. Nehrál jsem tři zápasy, zameškané manko je trochu znát, ale necítím se špatně. S každým dalším tréninkem je to lepší,“ svěřil se střelec, jenž v sezoně zaznamenal třetí branku.

Frýdek-Místek však nesložil zbraně a hnal se za vyrovnáním. „Soupeř po naší vstřelené brance otevřel hru, díky tomu jsme se dostávali do brejkových situací. Bohužel jsme je nedotáhli do úspěšného konce, stačilo přidat druhou branku a bylo by po zápase,“ litoval Švantner.

Jedenáct minut před koncem se tak radovali hosté, vytoužené vyrovnání zařídil Jakub Massaniec. „Dostali jsme jednoduchý gól. Soupeř nakopl míč a darovali jsme mu laciný rohový kop, u kterého jsme podcenili bránění. Nedůsledné bránění nás stálo body,“ krčil rameny hodonínský kouč.

Na konečné remíze našel Švantner i pozitiva. „Chtěli jsme vyhrát, ale soupeř byl kvalitní. Máme bod a jedeme dál. Radost mi udělal návrat uzdravených hráčů, konečně máme kádr kompletní a zvýšila se konkurence. Zejména středopolař Tomáš Langer byl ve hře znát, je opravdu opora. V závěru naskočil i Milan Kadlec, který bude postupně přidávat další minuty,“ dodal bývalý ligový gólman.

FK Hodonín – FK Frýdek-Místek 1:1 (0:0)

Branky: 58. Holek – 78. Massaniec.

Rozhodčí: Šimoník – Tomanec, Gasnárek.

Karty: 85. Velner (FRM).

Diváci: 165.

FK Hodonín: Petráš (C) – Helísek, Dressler, Dunda, Sukup – Bohun (88. Kadlec), Langer, Švantner, Smékal (61. Pazdera) – Bobčík, Holek (75. Jáger).

FK Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Konečný (69. Kostka), Zupko (69. Martiník), Dadak, Vlachovský, Kovařík, Hykel, Rubý.