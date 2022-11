Domácí lodivod nasadil poprvé po zranění do základní sestavy Milana Kadlece a bývalý hráč pražské Sparty se mu odvděčil už ve třetí minutě, kdy otevřel skóre utkání. „Máme trošku rozházenou sestavu, hlavně na krajích hřiště. Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, což se nám podařilo. V první půli jsme měli hru pod kontrolou,“ ohlédl se zkušený trenér za vstupem do utkání.