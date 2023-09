Těžké časy. Fotbalisté Hodonína prohráli už potřetí v řadě a propadli se tabulkou Moravskoslezské fotbalové ligy až na dvanáctou pozici. Ve středečním vloženém utkání sedmnáctého kola doma podlehli 0:3 rezervě Baníku Ostrava. „Věřil jsem, že proti Baníku na nějaký bodíček máme. Dali jsme dvě břevna, což podle mě ovlivnilo zápas,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Jeho svěřenci s favoritem drželi v úvodu duelu krok. „Soupeř byl aktivnější a jistější v kombinaci, ale musím říct, že jsme jej drželi daleko od branky a čekali na příležitost,“ pravil trenér.

Tu největší však křídelník Erik Puchel neproměnil, když míč nasměřoval pouze do břevna. „Kdybychom vedli, hodně by nám to pomohlo a Baník by musel otvírat prostory. Hodně to ovlivnilo ráz zápasu,“ věděl Švantner.

Bývalého prvoligového brankáře pořádně namíchl závěr nastavení první půle, v němž sudí Vlastimil Ogrodník odpískal v šesté minutě nastavení pokutový kop pro Baník. Přestože domácí hráči proti jeho rozhodnutí vehementně protestovali, ostravský Jakub Drozd z penalty otevřel skóre duelu. „Penalta v poslední vteřině nastavení, co k tomu mám dodat? Jestli byla citlivá, necitlivá. Podle mě musí být milionprocentní. Jestli byla, tak asi rozhodčí ví, co píská,“ zdůraznil hodonínský lodivod.

Rozhodnutí sudího naopak podpořil ostravský kouč Josef Dvorník. „Viděl jsem to jen od lajny, ale myslím, že to penalta byla. Bylo tam lehké přidržení a možná i podkopnutí nohou, ale je to na třicet metrů od lajny. Rozhodčí to vyhodnotil takto, příště to může být zase v náš neprospěch, takový je fotbal,“ komentoval Dvorník penaltový zákrok.

Po změně stran byl blízko vyrovnání hodonínský kanonýr Martin Holek, jeho hlavička však orazítkovala pouze břevno. „Nadechli jsme se a toužili po vyrovnání, když jsme se dostali do herní převahy, přišla druhá branka a bylo po zápase,“ mrzelo Švantnera.

Baník totiž z protiútoku překonal domácího gólmana podruhé zásluhou střídajícího Radima Šudáka. Na rozdíl tří branek zvýšil pět minut před koncem další střídající hráč Denis Látal. „Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. I když domácí nastřelili dvě břevna, měli jsme víc šancí. Určitě nám pomohla gól z penalty do kabiny, ale ve druhé půlce jsme měli opravdu spoustu příležitostí. Kdybychom byli trpělivější, mohlo být gólů i víc,“ uzavřel Dvorník.

Hodonín musel kousat třetí porážku v řadě, navíc jej dál trápí nízká produktivita. V posledních čtyřech zápase vstřelili naftaři pouze dvě branky. Nejlepším střelcem týmu je s dvěma zásahy levý bek Martin Nečas, po jedné brance dali záložník Yosi Sawalha a útočník Martin Holek. Naopak křídelním hráčům se zatím nedaří. „Je to tak. Naše hra po křídlech není dobrá, pracujeme na tom a nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat, že to v nějakém zápase zlomíme. Míčů z křídelních prostorů chodí před branku opravdu málo,“

FK Hodonín – FC Baník Ostrava B 0:3 (0:1)

Branky: 45+8. Drozd (pen.), 73. Šudák, 85. Látal.

Rozhodčí: Ogrodník – Drozdy, Prokůpek.

ŽK: 55. Holaň, 58. Krupička.

Diváci: 245.

FK Hodonín: Petráš – Dressler, Glushach, Puchel (65. Sawalha), Holek, Bohun (65. Roziev), Langer, Dunda, Tomovič (78. Jáger), Mihál (34. Kadlec), Nečas (78. Guzik).

FC Baník Ostrava B: Kubný – Krupička, Měkota, Ferreira, Reteno (88. Hapal), Holaň, Drozd (88. Remiáš), Fadairo (80. Látal), Chvěja, Říha, Temel (72. Šudák).