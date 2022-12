U Červených domků už nebude pokračoval Jakub Pazdera, jenž přišel v létě z Tasovic. Jedenadvacetiletý útočník se prosadil hned ve svém prvním zápase za Hodonín, kdy se podílel na vysoké výhře 7:0 nad Znojmem. „Pazdy se věnuje podnikání, má to jinak nastavené. Práce je pro něj priorita. Byli jsme domluvení, že to půl roku zkusí a potom si to vyhodnotíme. Sám přiznal, že nemohl fotbalu dávat maximum. Jeho konec mě mrzí, má veškeré předpoklady a je velmi kvalitní fotbalista,“ netajil zkušený stratég.

Zda se Pazdera vrátí do Tasovic ještě není jasné. „Dostal několik nabídek, ale zatím to neřeší a věnuje se práci. Myslím, že se vrátí do divize, kde není tréninkový proces tolik náročný,“ uvedl Švantner na adresu autora čtyř podzimních branek.

Ofenziva Hodonína se musí vypořádat ještě s jednou ztrátou. Nejlepší kanonýr mužstva Martin Holek dostal nabídku z rezervy Baníku Ostrava. „Baník má nejvyšší ambice, chce postoupit do druhé ligy. Martin se mnou situaci probral a připravuju se na jeho odchod,“ prozradil kouč.

Nabídce z Ostravy nemůže nováček MSFL konkurovat. „Naše podmínky se nedají s ostravskými absolutně srovnat. I rezerva Baníku má dopolední tréninky, jsou tam profíci. Pro Martina je to zajímavé i s výhledem do budoucna, nabízejí mu funkci kondičního trenéra. Plně respektuju, pokud nabídku Baníku přijme,“ vyloučil Švantner hněv na svou útočnou jedničku.

Když připočteme i konec hostování čtyřgólového Libora Bobčíka ze Zlína, Hodonín v zimě přijde o tři útočníky, kteří se postarali o třináct z třiatřiceti vstřelených branek. „Je to velká rána, čísla to potvrzují. Musíme přivést náhradu, ale není to jednoduché. Kvalitního útočníka s ligovými zkušenostmi chce každý od ligy až po divizi. Přivést někoho takového je spíš zázrak,“ krčil rameny lodivod, který mapuje situaci okolo méně vytěžovaných hráčů ve Zbrojovce, Slovácku či Zlínu.

Vedení hodonínského klubu zároveň sleduje i regionální soutěže, z nichž má několik vytipovaných případných posil. Jednou z nich by mohl být Vojtěch Čech z Moravské Slavie Brno. „Jsme v kontaktu, nabídl jsem mu zimní přípravu v Hodoníně. Prošel u nás mládeží, zdejší prostředí zná, ale studuje v Brně. Angažmá v Morendě mu vyhovuje, minimálně jaro ještě odehraje tam. Každopádně ho budeme i nadále sledovat,“ pravil Švantner, jenž už v minulosti zkoušel z krajského přeboru Roberta Knotka z Ratíškovic či Richarda Svobodu z Mutěnic. „Vidím i v dalších fotbalistech z regionu potenciál, ale někdy je pro růst lepší hrát v nízkém věku pravidelně krajský přebor, než naskakovat na deset minut ve třetí lize,“ dodal.

Zimní přípravu s třetiligovým nováčkem naopak s jistotou zahájí Norbert Mihál, jenž odnesl třesk v kádru divizního Lanžhota. „Známe se, v Hodoníně před dvěma lety hrál. Uvidíme, jak se mu bude v přípravě dařit,“ nepředbíhal Švantner, který počítá i s navrátilcem z hostování Filipem Mazuchem, jenž odehrál podzim v Rohatci.

Hodonín odstartuje zimní dril 4. ledna. V přípravě narazí na druholigové celky Petržalky, Dubnice, Interu Bratislava, dále vyzve Belušu, Lanžhot a Vyškov. „Čekají nás kvalitní soupeři, věřím, že nás prověří. Jaro začíná už začátkem března, příprava moc dlouhá nebude,“ uzavřel trenér.