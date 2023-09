Konec série. Hodonínští fotbalisté po čtyřech zápasech bez výhry konečně naplno bodovali, když v sobotním duelu sedmého kola Moravskoslezské fotbalové ligy porazili na domácím hřišti rezervu Slovácka 2:0. „Viděl jsem, že je tam malinká křeč, která byla v prvním poločase znát, ale gól nás uklidnil. Za druhý poločas je výhra určitě zasloužená,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner.

Erik Mlčoch po zápase s Baníkem Ostrava B. | Video: Kryštof Neduchal

Zkušený stratég přiznal, že jeho hráči byli pod tlakem po středečním duelu s rezervou Baníku, který pravděpodobně ovlivnila sázkařská mafie. „Co si budeme povídat, bylo to o hlavách. Od toho, co se událo v posledních dnech, se nedá jen tak oprostit. Snažil jsem se klukům vštěpit, aby si věřili a hráli fotbal,“ přiznal trenér.

O hodonínské kauze se diskutovalo napříč médii i sociálními sítěmi. „Raději bych se věnoval fotbalu, než odpovídat otázky kolem kauzy. Je to nepříjemnost, který vrhá stín na celý fotbal. Už nemá cenu se v tom pitvat, nikdo to zpět nevrátí, proto se chci soustředit jen na hru,“ zdůraznil Švantner.

GLOSA: S pravdou za fotbalovým fanouškem nechoďte. Co je chyba a co už podvod?

Podle hostujícího lodivoda Pavla Němčického výkon Hodonína situace z posledních dní nijak neovlivnila. „Řešilo se to v médiích, ale hráči se potřebovali připravit na další zápas, protože třikrát po sobě prohráli a dostali hodně branek. Určitě se na nás dobře nachystali, trestali naše chyby, byli zkušenější. Náš výkon byl takový dětský,“ všiml si Němčický.

Hodonín poslal do vedení čtyři minuty před koncem první půle útočník Martin Holek. O vítězství 2:0 rozhodl v sedmapadesáté minutě ve své hodonínské premiéře Erik Mlčoch. „Domluvili jsme se ve čtvrtek, v pátek s námi poprvé trénoval a v sobotu už hrál. Riskl jsem to, chtěl jsem dát týmu nový impuls, myslím, že to vyšlo. I když to bylo pro Erika hodně těžké, vletěl do toho po jednom tréninku,“ netajil Švantner.

Dvaadvacetiletá posila z druholigové Kroměříže do týmu okamžitě zapadla. „Podal dobrý výkon, vstřelená branka je bonus navíc,“ těšilo domácího kormidelníka.

Erik Mlčoch po zápase s béčkem Slovácka

Zdroj: Kryštof Neduchal

Naopak jeho protějšek byl po závěrečném hvizdu zklamaný. „Směrem dopředu jsme byli málo aktivní, chyběl mi důraz ve vápně. Ale musím říct, že soupeř hrál zkušeně,“ dodal Němčický.

Béčko Slovácka se propadlo s šesti body na předposlední sedmnácté místo, naopak naftaři poskočili s jedenácti body na desátou příčku. V dalším kole Švantnerovi svěřenci zajíždí do Rosic, kde se představí v sobotu od půl čtvrté odpoledne.

Ohlasy na hodonínskou aféru: Skandál, zní od fanoušků. Kapitán si nepřeje sázky

FK HODONÍN – 1. FC SLOVÁCKO B 2:0 (1:0)

Branky: 41. Holek, 57. Mlčoch.

Rozhodčí: Slováček – Poláček, Budovič.

Žluté karty: Dunda, Adamec – Holásek.

Diváci: 204.

FK Hodonín: Petráš (46. Adamec) - Bohun, Dressler, Dunda, Nečas - Glushach, Langer, Sawalha (79. Tomovič), Roziev (84. Vorel), Mlčoch (65. Jáger) - Holek (84. Kadlec).

Slovácko B: Urban – Tomeška (61. Janečka), Holásek, Polák, Stropsa – Okoromi, Kočí (71. Růžička), Severa, Břečka - Kratochvíla, Koryčan (61. Šlechta).