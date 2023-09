Na humbuk, který způsobila sázkařská aféra po středečním třetiligovém utkání s rezervou Baníku Ostrava, nejsou v Hodoníně zvyklí. Klub z okresního města, který ještě před dvěma lety hrál divizi, se stal v posledních dnech hlavním středobodem médií i diskuzí fotbalových příznivců. „Byli jsme do toho zatáhnutí nechtěně, přímo nás se to netýká, je to spíš věc Fotbalové asociace České republiky. Ta by to měla řešit,“ řekl hodonínský kapitán Martin Petráš.

Hodonínský kapitán Martin Petráš má na sázkařskou kauzu jasný názor. | Foto: Jaroslav Kolísek

Sázkařskou aféru považuje za skandál i zkušený kormidelník Viktor Linhart, který sledoval na stadionu U Červených domků sobotní zápas Hodonína s rezervou Slovácka. „Je to smutné. Po tom, co se to před měsícem stalo v ČFL, teď je to stejné tady. Je to skandál. Úplně to bere chuť dělat fotbal a je jedno, zda je člověk u mládeže, nebo u mužů. Pokud nepadne zásadní trest, bude se to dít dál,“ přesvědčoval bývalý lodivod Krumvíře, Rohatce či hodonínské mládeže.

Jeho slova potvrdil i známý okresní trenér Jaroslav Kalinec, jenž rovněž zavítal na sobotní zápas Hodonína. „To je náš fotbal, co na to mám říct. V dnešní době by se to nemělo stávat. Asi je to zapříčiněné tím, že se na nižší soutěže dá sázet. Kdyby se ten zápas nenahrával, byla by to paseka,“ neskrýval bývalý kouč Kyjova či Moravan.

Další skandál. Zvěsti o prohře Hodonína: Podezřelé sázky a přísná penalta

Hodonínští fotbalisté se o možné sázkařské aféře dozvěděli po zápase na internetu. „Se spoluhráči jsme to řešili na skupině hned večer po zápase, když se na sociálních sítích objevily první příspěvky s podezřením na sázky,“ vzpomněl Petráš.

V kabině se o kauze debatovalo až před pátečním tréninkem. „Po zápase jsme měli den volna, takže osobně jsme to nijak neřešili. Až v pátek na předzápasovém tréninku jsme si k tomu i s trenérem něco řekli,“ netajil.

GLOSA: S pravdou za fotbalovým fanouškem nechoďte. Co je chyba a co už podvod?

Jedenatřicetiletého gólmana ve středečním zápase absolutně nenapadlo, že by mohlo jít o podvod. „Sudí Ogrodník je zkušený rozhodčí, nedá nějakým způsobem něco najevo. Jde o to, že sázky přibývají v posledních minutách, je tam jasně daná vývojová linka zápasu. Nejde o to, že gól padne ve třicáté minutě, kurz se náhle změní před koncem poločasu, tím pádem na to musí reagovat,“ vysvětlil Petráš.

Penalta v šesté minutě nastavení první půle byla podle něj vymyšlená. „Vzhledem k tomu, že zápas se z mého pohledu vyvíjel remízově, musel tam být něco vymyšlené. Za mě to prostě penalta nebyla, ale co bylo mezi hráči jsem neviděl, protože byli oba zády ke mně,“ podotkl.

Vyřazený rozhodčí odmítá nařčení i úmyslné chyby: Konspirace o sázkách nechápu

Po následném zhlédnutí videa měl však jasný názor. „Takových zákroků je v zápase hrozně moc. Jestli tohle chce rozhodčí pískat a tvrdit, že to nebylo odpískané v rámci sázek, je to úsměvné. Nemělo by se to dít,“ tvrdil Petráš.

Vzápětí dodal, že problém musí řešit především zástupci FAČRu. „Nešlo o to, jestli dostane gól Hodonín nebo Baník. Sázka na gól v první půli byla, rozhodčí jsou do toho zatáhnutí, měla by to řešit fotbalová asociace,“ zdůraznil zkušený brankář.

PODÍVEJTE SE: Hodonín ustál mediální tlak. Výhru nad Slováckem pečetila posila

Podle něj by se na třetí ligu a nižší soutěže vůbec nemělo sázet. „Když to vezmu z pozice hráče, který chodí do práce a hraje zápasy i ve všední dny třeba na úkor rodiny, vadí mi, že to pokazí někdo jiný a ne my. Sázet by se nemělo,“ uzavřel Petráš.