Třetí zápas, třetí vítězství a třetí utkání s nulou vzadu. Hodonínští fotbalisté potvrdili výbornou jarní formu i v sobotním utkání jedenadvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy proti vedoucímu celku z Kroměříže. Vítězství 1:0 vystřelil domácím před přestávkou záložník Petr Bohun. „Nebudu říkat, že jsme soupeře přehráli, ale za nasazení, obětavou hru a plnění taktických úkolů si kluci tři body zaslouží,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Fotbalisté Hodonína (v červenočerném) porazili 1:0 Kroměříž | Video: Jaroslav Kolísek

Kroměříž se před sobotním utkáním pyšnila lichotivou bilancí, když jen jedenkrát v sezoně prohrála a pouze v jednom zápase se střelecky neprosadila. „Naším cílem bylo eliminovat jejich efektivitu v útoku. Ukazoval jsem klukům na videu jejich zápas na Baníku, v ofenzivě jsou opravdu nebezpeční, hlavně útočník Šimon Chwaszcz,“ upozornil trenér na klíčového hráče soupeře.

Sedmnáctigólový Chwaszcz, jenž vede tabulku střelců, se však U Červených domků neprosadil. „Kluci k tomu přistoupili skvěle. Neříkám, že to byl pro diváka oslnivý fotbal, to v žádném případě, byla to spíš taktická bitva. Takhle se zkrátka hraje o čelní příčky, čekal jsem to,“ netajil Švantner.

Hodonín zaskočil favorizované Rosice. Utkání rozhodla penalta Dresslera

Ten řešil v týdnu před zápasem absenci klíčového stopera Adama Dundy, který se zranil. „Na tréninku si zlomil nos, je to nepříjemné, ale i to patří k fotbalu. Poslední utkání hrál ve velmi dobré formě, patří mezi naše nejlepší hráče. Naštěstí to nevypadá až tak hrozně, půjde do tréninku a uvidíme, kdy se vrátí do zápasů,“ nechtěl předbíhat lodivod.

Šanci na stoperu vedle Patrika Dresslera tak dostal od začátku Petr Kyselka. „Nahradit Adama bylo hodně náročné. Po zranění Davida Helíska a Dundy už nemáme do defenzivy moc variant. Petr sice neměl vysoké herní vytížení, ale rozhodl jsem se pro tuto variantu. Musím říct, že podal velmi dobrý výkon. Měl eliminovat Chwaszcze, což se mu podařilo. Nula vzadu mluví za vše,“ chválil Švantner svého svěřence.

Jedinou branku utkání vstřelil v devětatřicáté minutě Bohun, jenž si našel v pokutovém území odražený balon a nedal gólmanovi šanci. „Holas (Martin Holek – pozn. red.) tam skvěle udržel balon, ten se odrazil ke mně a levačkou jsem ho napálil. Jsem za to moc rád, protože to byl uválčený zápas,“ pravil autor gólu pro klubovou televizi.

Kuriózní moment! Sudí připravil Mutěnice o regulérní gól, trenér dostal červenou

Mužem zápasu se stal hodonínský brankář Martin Petráš, který zejména ve druhé půli čelil několika vyloženým šancím Kroměříže. Zkušený kapitán dovedl svými zákroky svůj celek ke třem bodům, navíc udržel třetí nulu v řadě. „Má vynikající formu, opět nás podržel. Martin je muž na správném místě, opravdový kapitán, který podrží tým. Díky němu měli kluci jistotu. I když mám na prvním místě týmový výkon, nyní musím vysmeknout Martinovi velkou poklonu,“ neskrýval Švantner.

V domácí táboře panovala po cenném skalpu favorita dobrá nálada. „Chtěli jsme potvrdil vítězství z Rosic a dokázat, že nebylo náhodné. Na Kroměříž jsme byli po taktické stránce dobře připravení, věděli jsme, že ji nesmíme pustit do hry. Je to lídr soutěže, bylo jasné, že utkání nebude jednoduché. Vítězství si moc vážím,“ dodal zkušený stratég.

FK Hodonín - SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:0 (1:0)

Branka: 39. Bohun.

Rozhodčí: Denev – Nápravník, Marek (Prokop).

Žluté karty: Sukup, Dressler, Jáger, Bohun, Petráš – Goncalves, Červenka, Zavadil, Jeleček, Cupák.

Diváci: 275.

Hodonín: Petráš – Dressler, Glushach, Kyselka, Sukup, Pernica (69. Bobčík), Kadlec, Jáger (76. Burac), Holek, Bohun, Langer (90+2. Raisigl).

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Matoušek, Červenka (69. Machálek), Jeleček, Vyhlíd (60. Votava), Chwaszcz (75. Surynek), Goncalves (60. Houser), Jambor (60. Dočkal).