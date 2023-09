Utkání dvou různých poločasů. Zatímco úvodní dějství duelu osmého kola Moravskoslezské fotbalové ligy patřilo v Rosicích hostům z Hodonína, po změně stran zásluhou dvou branek Adama Fily otočil Slovan zápas na svou stranu a vyhrál 3:1. „Blbě se mi utkání hodnotí. Měli jsme na to, abychom nějaký bod uhráli,“ řekl zklamaný hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) podlehli 1:3 Rosicím. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Naftaři posilnění o výhru z minulého kola nad rezervou Slovácka, vstoupili do utkání aktivně. Třetí brankou v sezoně je poslal do vedení v devětadvacáté minutě kanonýr Martin Holek. „Eliminovali jsme silovou hru Rosic, měli míč pod kontrolou a vycházela nám i kombinace. První půle z naší strany byla slušná,“ ohlédl se za vstupem do utkání hostující kormidelník.

Domácí byli se svým výkonem rovněž spokojení, litovali pouze inkasované branky. „Hráli jsme s dobrým soupeřem a zase nás potkalo, že jsme z ojedinělé akce dostali gól. První poločas z naší strany nebyl herně špatný, ale chyběl mi větší důraz ve vápně,“ prozradil rosický trenér Petr Čuhel.

Jeho celek se dočkal vyrovnání hned po pěti minutách druhé půle, kdy se prosadil Adam Fila. „Bylo vidět, že jsme chtěli dát gól. Kdyby byl Adam důraznější hned od začátku, možná bychom jej dali dřív,“ tušil zkušený stratég.

Čtyřiadvacetiletého Filu branka nakopla a ve čtyřiašedesáté minutě otočil stav utkání. „Postupem času byl lepší a lepší. Ukázal své schopnosti, dva góly dal na další přihrál,“ podotkl Čuhel.

Pojišťovací trefu připravil bývalý hráč Líšně či Vyškova střídajícímu Fabiánu Matulovi, který tři minuty před koncem zápasu pečetil výhru 3:1. „Domácí nás dokázali svým silovým způsobem zatlačit, zranil se nám stoper Adam Dunda, museli jsme opět zasáhnout do obrany. Bohužel jsme podlehli tlaku a inkasovali laciné góly,“ mrzelo Švantnera.

Ten měl netradičně na třetí ligu na lavičce náhradníků pouze čtyři hráče do pole. „Kromě zraněných Sukupa s Mihálem přepadla v týdnu mužstvo i viróza, která vyřadila Puchela s Vorlem. Ale to vůbec nemělo vliv na utkání, sestava byla podobná jako v minulém zápase, jen na dostřídání jsme neměli víc možností,“ tvrdil hodonínský lodivod.

Kabinu naftařů po minulém zápase navíc opustil křídelník Michal Guzik. „Poslední přestupový den jsme jej uvolnili na hostování do Holešova. Slíbil jsem mu to, je mladý, potřebuje hrát,“ vysvětlil Švantner odchod dvacetiletého hráče, který v létě přišel z Hranic.

Slovan se díky výhře vyšplhal s deseti body na dvanáctou příčku, Hodonín má o bod víc a je desátý. Poslední osmnácté béčko Slovácka však ztrácí na naftaře pouze pět bodů. „Kdybychom vyhráli, atakujeme páté místo. Bohužel teď je blízko spodek tabulky, ale nedělám z toho vědu, soutěž je hodně vyrovnaná. Dvakrát vyhrajete a jste nahoře,“ dodal Švantner.

Jeho svěřenci v dalším kole přivítají v sobotu od tří hodin odpoledne Zlín B, Rosice čeká už ve středu od půl páté odpoledne dohrávka sedmnáctého kola s Hranicemi, kterou přerušilo nepříznivé počasí.

FC Slovan Rosice – FK Hodonín 3:1 (0:1)

Branky: 50. Fila, 64. Fila, 87. Matula – 29. Holek.

Rozhodčí: Kolář – Prokůpek, Cieslar.

Diváci: 210.

FC Slovan Rosice: Zádrapa – Zezula, Kulík, Kršák, Praks (21. Němeček), Novák, Buchta, Koláčný (80. Dobrovodský), Fila, Novotný (65. Goj), Sedláček (65. Matula).

FK Hodonín: Petráš – Dressler, Glushach, Sawalha, Roziev (64. Tomovič), Holek, Bohun, Langer, Dunda (60. Kadlec), Mlčoch (72. Jáger), Nečas.