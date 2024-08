Jeho svěřenci se ujali vedení už ve čtvrté minutě, kdy skóroval Antonín Plichta. Zvýšit vedení na rozdíl dvou branek mohl Martin Zikl, jeho pokutový kop však vychytal Martin Petráš. „Nic mu nevyčítám. Odehrál velmi dobré utkání, určitě chtěl dát gól. To se prostě stává,“ omlouval trenér exekutora.

Hodonín vyrovnal až po změně stran Máriem Mihálem, na jehož branku však domácí bleskově zareagovali. Penaltové selhání napravil Zikl a Start v šestapadesáté minutě znovu vedl. „Vidím růst v koncentraci na výkon i v organizaci hry, ale bohužel stejně jako v Kuřimi jsme se nevyvarovali velké taktické chyby. Jsem z toho opravdu zklamaný a naštvaný,“ neskrýval Kugler.

Chyba v domácí defenzivě zapříčinila vyrovnávací branku Patrika Švantnera, který pět minut před koncem zařídil naftařům bod za remízu 2:2. „Nemůže se stát, že hráč, který devadesát minut zodpovídá v určitých prostorech na konkrétního soupeře, se na to vyflákne. Stalo se to opakovaně, v týdnu si to musíme vyhodnotit,“ zdůraznil šéf brněnské lavičky.

Spokojenější s bodem byli nakonec hosté. „První poločas se nám nepovedl, remízu musíme brát. Měli jsme tam hodně ztrát, nedostali jsme se do naší kombinační hry. Soupeř se lehce a rychle dostal do vedení, výsledek jsme museli zase dohánět,“ pravil hodonínský lodivod Pavol Švantner.

Ten vyzdvihl výkon brankáře Petráše, který za stavu 1:0 pro domácí lapil Ziklovi penaltu. „Tam se mohlo utkání zlomit, zaplaťpánbůh ji Martin fantasticky chytl a zůstali jsme ve hře,“ netajil hostující kormidelník.

Přestože ihned po vyrovnávací brance se Start opět ujal vedení, Hodonín se ve zbytku utkání hnal za vyrovnáním. „Vytvořili jsme si až drtivý tlak, ale druhou branku jsme dlouho nemohli dát. Zásluhou Patrika Švantera se to podařilo v pětaosmdesáté minutě a na konci jsme to mohli strhnout i na svou stranu,“ řekl Švantner.

V jeho základní jedenáctce se poprvé v nové sezoně objevil kanonýr Martin Holek, který se zotavil po těžkém zranění. „Bavili jsme se s Martin o jeho nasazení už čtrnáct dnů. V tréninku vypadá velice dobře, ale ostré nasazení do zápasu je něco jiného. Hlásil mi už dřív, že je připravený, ale nechal jsem to ještě dozrát. Po posledním zápase jsem se rozhodl, že potřebujeme posílit ofenzivu,“ prozradil.

Jak si vedl vysoký forvard, který v minulé sezoně nasázel třináct branek? „Klobou dolů, jak se po takovém zranění do toho dostal. Vletěl do zápasu a vůbec neměl žádné zábrany. Moc mě to těší, protože to neměl jednoduché,“ dodal Švantner.

Hodonínu patří s pěti body deváté místo a v dalším kole přivítá v sobotu od čtyř hodin odpoledne Hlučín, ještě předtím sehraje ve středu od půl šesté večer pohárové utkání ve Bzenci.

Start je s dvěma body patnáctý a další utkání odehraje v neděli 1. září od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti Slovácka B.