Lodivod David Langer přišel na místo hlavního stratéga 1. SC Znojmo letos v lednu. Tým hrající Moravskoslezskou fotbalovou ligu však intenzivněji vede až od května, kdy padly restrikce spjaté s pandemií.

Jihomoravané dostávají dril v podobě čtyř až pěti tréninkových jednotek týdně. Během uplynulých deseti týdnů absolvovali třináct cvičných utkání. Čtyři z nich vyhráli a ve třech remizovali.

Chybějící srdcaři

Langerovi na hřišti chybí vyváženost výkonů. „Máme problém zopakovat dvakrát za sebou celých devadesát minut v dobrém tempu,“ řekl Langer.

Znojmo dle něj nemá špatnou pověst, chybí mu ale srdcaři. „Nechci, aby sem hráči chodili za trest. Někteří říkají, že Znojmo je daleko, tak jdou raději do divize a u toho pracují. Není sem jednoduché sehnat hráče,“ uvedl lodivod 1. SC.

Střední cesta

Jeho hlavním cílem je stabilizovat do podzimu kádr. V přípravě otestoval přes čtyřicet fotbalistů a protočil naděje z dorostu i ze zahraničí. „I když pořád zkoušíme, chybí jim sehranost. Je jasné, že nebudeme usilovat hned o první trojku. Chceme držet střed tabulky,“ dodal Langer.

Naději do kabin přinesla i výhra 5:0 nad divizní Starou Říší v předkole MOL Cupu. Jednalo se o generálku na nový ročník MSFL. Tu 1. SC odstartuje v sobotu v Kroměříži. „Klub je stabilizovaný. Máme finance, dorazily i dotace od města. Uvidíme, co to přinese na hřišti,“ uzavřel Langer.