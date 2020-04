Na jaře se chtěli poprat o postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. Po předčasném ukončení sezony však musí divizní tým FK Hodonín svoje plány na návrat do třetí nejvyšší soutěže o rok posunout.

FK Hodonín (v červeném), ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Lucie Bydžovská

Pro hodonínské fotbalisty je zrušení jarní části sezony o to nepříjemnější, že přes zimu dost investovali do posílení kádru. „Tři měsíce se tvrdě připravujete a pak se stane něco, co nemohl nikdo předvídat. Je to pro nás nepříjemné, ale musíme to respektovat. Na prvním místě je samozřejmě zdraví. V koutku duše jsme ale pořád doufali, že by se jaro mohlo nějakým způsobem odehrát,“ lituje trenér Pavol Švantner.