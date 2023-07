Ligová stopa. V posledních letech se stává tradicí, že fotbalisty Hodonína posilují hráči z prvoligovou minulostí. Nyní to potvrzuje bývalý záložník Karviné Erik Puchel, jehož přestup na jih Moravy se řeší. „O víkendu mě oslovil trenér Švantner, který mě zná z karvinského dorostu. Doufám, že dořešíme detaily a zůstanu tady,“ řekl Puchel.

Erik Puchel zahájil přípravu s fotbalisty Hodonína. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Sedmadvacetiletý fotbalista odehrál za Karvinou v české nejvyšší soutěži třiadvacet zápasů, v nichž se třikrát střelecky prosadil. Do osmaosmdesáti duelů pak zasáhl ve druhé lize v dresu Českých Budějovic, Třince a Karviné.

V hodonínské kabině narazil i na své bývalé spoluhráče. „První ligu jsem hrál v Karviné s Patrikem Dresslerem, druhou ligu tam pak se mnou hrál i Martin Holek,“ vzpomněl Puchel.

Ten ve středu odehrál s číslem sedm celé přípravné utkání proti Malženicím, které Hodonín porazil. „Výhra na začátek přípravy je pro nás velké povzbuzení do dalšího zápasu, který nás čeká už v sobotu,“ tvrdil nováček.

Naftaři však po změně stran přišli o pohodlný náskok tří branek a byli rádi za vítězství 3:2. „Sice jsme si to pak trošku sami zkomplikovali, ale myslím, že jsme narazili na silného soupeře, který teď postoupil do druhé slovenské ligy,“ podotkl.

V případě, že se Puchel stane novým hráčem Hodonína, čeká ho zajímavý duel hned v prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy. Švantnerovi svěřenci se 5. srpna představí na hřišti Třince, který sestoupil z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Určitě by to pro mě byl speciální zápas. Nejsem třinecký odchovanec, ale hrál jsem tam tři sezony. Myslím, že to bude hodně zajímavé, Třinec chce jít po sestupu hned nahoru, tak uvidíme,“ dodal s úsměvem.

Puchela čeká další přípravný duel v hodonínském dresu už v sobotu na hřišti ve Svatobořicích-Mistříně, kde od jedenácti hodin dopoledne nastoupí proti rezervě Slovanu Bratislava.