V jeho dresu v podzimní části sezony nasázel třináct branek a v tabulce nejlepších střelců je na druhém místě, když o dva zásahy zaostává za Štěpánem Novákem z Milotic. „Vždycky je co zlepšovat, když se poštěstí, tak to tam padne. Týmově byl ale začátek horší, pak jsme se zvedli a už to mělo správné otáčky," komentoval vývoj této sezony Vaďura, jehož Veselí je ve skupině B jihomoravské I. A třídy druhé.

Fotbalisté Ráječka půjčili konkurenci svého lídra, přípravu jim komplikuje covid

Zimní přípravu zahájil s Blanskem ve čtvrtek 27. ledna, do akce naskočil téměř bez tréninku. „Když skončili zápasy, hráli jsme s Veselím na tréninku spíš fotbálky až do půlky listopadu. V prosinci jsem dodělával do školy různé projekty a tolik netrénoval. O Vánocích jsem se učil a nevěděl, že se mi naskytne taková nabídka, tak jsem si svátky užíval," líčil s úsměvem Vaďura, jenž po Novém roce i onemocněl.

Oproti I. A třídě jsou i podle jeho slov tréninky daleko intenzivnější. „Jde o skok o tři soutěže, takže fyzicky musím na sobě dřít, to samé technicky. Mezery tam jsou," podotkl Vaďura.

Ten už před rokem se zkoušel prosadit v druholigové Líšni, kde dokonce nastoupil i v přípravném zápase proti Zlínu, jenže nakonec zůstal ve Veselí nad Moravou. „Na konci jsem přestal zvládat školu, proto jsem se domluvils trenérem, že děkuju za příležitost, ale škola je opravdu přednější," zmínil student Vysokého učení technického v Brně.

V ofenzivě oslabilo. Blansko jde i do rizika, čeká ještě na kvalitní posilu

Nyní je situace jiná, nad angažmá v Blansku uvažuje. „Tento rok budu dokončovat bakalářské studium a mám před sebou už jen závěrečnou práci. Tento půlrok mám ale prioritu jasnou," zdůraznil Vaďura.

Poprvé se v blanenském dresu představil minulou sobotu proti třetiligové Vrchovině, kterou Jihomoravané porazili 2:1. „Soupeř se zatáhl, hrál defenzivněji a my jsme plnili, co po nás trenér chtěl. Já jsem tam měl jednu, dvě šance. Jednou jsem to hodil z šestnáctku pomalu na branku, podruhé jsem šel sám na brankáře, věděl jsem, že mi vyskočí, proto jsem střílel pod něj, ale o metr jsem netrefil branku," popsal svůj výkon Vaďura, jenž se zřejmě objeví v dalším přípravném zápase v sobotu 5. února od půl dvanácté dopoledne proti Boskovicím.

A jak zatím hodnotí testy v jihomoravském třetiligovém týmu? „Je tam super kolektivu, kluci jsou skvělí, i trenéři poradí, nemám problém se jich na cokoli zeptat. Je potřeba ale opravdu makat, ten standard je v mužstvu přirozeně vyšší," dodal Vaďura.