Zatímco jejich podzimní střetnutí skončilo drtivým vítězstvím Blanska 6:1, v sobotu zůstaly tři body v Hodoníně. Když se vyrovnané utkání jedenatřicátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy blížilo ke konci, domácím vystřelil vítězství svým desátým gólem v sezoně kanonýr Martin Holek. „Bylo to těžké utkání, Blansko hrálo kombinačně dobře, na balonu bylo silné. První poločas jsme mohli klidně 0:2 prohrát, nakonec jsme dali gól my a vyhráli jsme,“ zhodnotil utkání hodonínský útočník Holek.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) porazili 1:0 Blansko. | Video: Kryštof Neduchal

Deváté Blansko vstoupilo do utkání s šestým celkem třetí ligy velmi aktivně a naftaři si s kombinačním fotbalem hostů dlouho nevěděli rady. „První poločas z naší strany nebyl dobrý. Musím uznat, že Blansko bylo lepší, mělo víc ze hry, na míči i v kombinaci bylo jistější. Zbytečně jsme dali soupeři moc prostoru. První poločas byl jeden z nejnepovedenějších v sezoně,“ litoval domácí lodivod Pavol Švantner.

Nejblíže ke vstřelení branky měli hosté ve třiadvacáté minutě, kdy hodonínský gólman Martin Petráš podrazil pronikajícího hráče a sudí nařídil pokutový kop. Gumnok Danilual Thon však netrefil branku a skóre se do poločasu nezměnilo. „Už v minulém zápase jsme nedali penaltu. Každá neproměněná mrzí, ale tentokrát to bolí dvojnásob, protože jsme prohráli,“ řekl blanenský trenér Jiří Vorlický.

Hodonínský brankář Martin Petráš hodnotí duel s Blanskem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hodonín se po změně stran svému soupeři vyrovnal. „Udělali jsme v sestavě určité změny, které přinesly zlepšení. Byli jsme pak jistější ve hře a v ofenzivě nebezpečnější,“ komentoval Švantner oživení hry střídajícími hráči Petrem Bohunem a Yegorem Glushachem.

Přestože by sobotnímu duelu slušela remíza, dvě minuty před koncem se dostal do vyložené šance domácí forvard Holek, jenž rozhodl o těsné výhře 1:0 nad celkem, za který před dvěma lety nastupoval. „V Blansku jsem hrál, ale do každého zápasu jdu s tím, že chci dát gól a vyhrát. Žádnou speciální motivaci jsem neměl,“ přiznal autor vítězné trefy.

Přestože hosté odjeli z Hodonína s prázdnou, realizační tým našel na utkání i pozitiva. „Myslím, že to bylo šťastné vítězství domácích. Z hlediska dominance jsme měli utkání pod kontrolou, hlavně v první půli byla hra v naší režii. Co se týká bodů, je to pro nás určitě ztráta, s herním projevem jsem spokojen, děláme velké pokroky,“ tvrdil Vorlický.

Jeho slova o šťastném vítězství potvrdil po utkání i domácí kouč. „Nakonec remízového zápasu se k nám přiklonilo štěstíčko a získali jsme krásné tři body. Vzhledem k tomu, že tady Blansko předvedlo dobrý fotbal, výsledek je pro něj krutý, ale takový je někdy fotbal. Z minima jsme vytěžili maximum,“ dodal Švantner.

Hodonínský útočník Martin Holek hodnotí duel s Blanskem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hodonín čeká v příštím kole utkání na hřišti čtvrté rezervy Baníku Ostrava, které je na programu v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne. Blansko o den dřív přivítá od půl šesté večer na domácím stadionu jedenácté Znojmo.

FK Hodonín – FK Blansko 1:0 (0:0)

Branka: 88. Holek.

Rozhodčí: Julínek – Marek, Dorotík.

ŽK: 51. Sukup, 90+3. Petráš – 35. Spáčil.

Diváci: 171.

FK Hodonín: Petráš – Papež, Sukup, Dunda, Kadlec - Pernica, Bobčík (84. Burac), Langer (92. Kyselka), Raisigl (46. Glushach), Jáger (46. Bohun) - Holek.

FK Blansko: Nešetřil – Chyla, Feik, Porč (89. Kamenský), Holman, Kapur, Thon (89. Černý), Jaroš (58. Rajčinec), Williams (89. Šíp), Smrčka (68. Tulaydan), Spáčil.