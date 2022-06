V pondělí tato možnost definitivně, ale svým způsobem už také nečekaně, padla. „Třetí liga se bude dál kopat ve Znojmě. Soutěž jsem tu opět přihlásil, chceme se znovu spojit s městem a mládeží. Už jsme se na tom předběžně domluvili,“ odtajnil předseda 1. SC Znojmo Radek Vysloužil.

Před dvěma týdny se přitom zdála jako naprosto hotová věc, že se licence na třetí ligu přesune z jižní Moravy na Třebíčsko. „S lidmi z vedení znojemského fotbalu se známe už delší dobu. Bohužel se tam postupně zhoršovala spolupráce mezi městem, mládeží a klubem, čímž vyvstala myšlenka na převod licence k nám,“ říkal tehdy Deníku předseda FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice Jan Jabůrek.

Ten viděl možnou spolupráci jako přínosnou pro obě dvě strany. „Pro naše hráče se v podstatě nic měnit nebude. S naším současným týmem hodláme hrát dál krajský přebor. Naopak je tady pro ně nová možnost, že si budou moci třeba zkusit i vyšší soutěž,“ viděl tenkrát pozitivum pro náměšťské fotbalisty.

Ale také pro Jihomoravany. „Znojmo nemělo žádné béčko, takže hráči, kteří nenastupovali pravidelně, neměli takové herní vytížení. U nás dostanou možnost naskočit do krajského přeboru. Věřím, že z fotbalového hlediska by to mohlo být přínosné pro obě strany,“ komentoval rodící se dohodu.

Z ní ovšem nakonec nic nebude. „Asi pod dojmem toho, že si Znojmo dalo na rejstřík žádost o změně sídla, se rozhoupaly ledy. Písemně jsem sice nic nedostal, ale bylo mi sděleno, že si vše rozmysleli a třetí ligy zůstává ve Znojmě,“ komentoval šéf náměšťského fotbalu.

Pro klub z Vysočiny se ovšem nic hrozného neděje. Také v nové sezoně se zde bude kopat nejvyšší krajská soutěž. „Nic jsme nekupovali, Znojmo se k nám chtělo přidružit,“ dodal Jabůrek.