Ten má v kariéře několik velmi zajímavých milníků. Největší je přestup z Vřesovic do Baníku Ostrava. „Hostoval jsem rok v Hodoníně a jeli jsme na turnaj do Brna, kde byly celky Olomouce, Sparty či Baníku. Kouč Bohumil Pánik, který tehdy působil v Baníku, si nechal od hodonínského trenéra doporučit nějakého hráče a tím jsem byl já. Do Ostravy jsem se přesunul v patnácti, dokončil jsem tam devátou třídu a následně i střední školu,“ vzpomněl Čech na přesun do legendárního klubu.

Z žákovských kategorií se propracoval v Ostravě až do juniorky. „Párkrát jsem trénoval i s áčkem. Hrával jsem s Lukášem Sadílkem ze Sparty, Danielem Holzerem a Ondrou Šašinkou ze Slovácka nebo Ondrou Sukupem, který hraje za Hodonín. Na jednu stranu mě hodně mrzí, že jsem se lépe neprosadil, mohl jsem nyní hrát úplně někde jinde. Ale trošku jsem si to zavinil sám,“ netajil kanonýr Deníku.

Jeho životní rozhodnutí byl odchod z Baníku do Anglie. „Hrál jsem tam nižší soutěž, jednalo se asi o osmou ligu. Pro mě to byla obrovská zkušenost, celá země tam fotbalem žije. Trénovali jsme třikrát týdně, většinou za deštivého počasí, protože v Anglii velmi často prší. Vydržel jsem tam tři roky, poté jsem se vrátil a kamarád mě zlanařil do Mikulčic,“ pravil Čech.

Z okresního přeboru se po jediné sezoně přesunul do divize, kterou ve Bzenci hraje pátým rokem. „Absolvoval jsem i přípravu s Hodonínem, ale zamířil jsem nakonec do Bzence a jsem tu maximálně spokojený. Vstup do nové sezony nám úplně nevyšel. Ještě se nám snad nestalo, abychom v úvodních čtyřech kolech prohráli a neměli žádný bod. Už jsme se zvedli, sbíráme body a věřím, že už se to bude jen zlepšovat,“ dodal.