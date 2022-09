Úvod utkání přitom nenasvědčoval, že by si Bzenec z Přerova měl odvézt nějaké body. „Byl to zápas rozdílných poločasů. Po půlhodině jsme prohrávali 0:2, domácí byli určitě lepší. Naštěstí jsme z ojedinělé šance ve 40. minutě vstřelili gól, který nás nabudil. V kabině jsme si v poločase řekli, že se porveme o body. Otevřeli jsme hru a minimálně bod jsme si za náš zlepšený výkon zasloužili,“ ohlíží se bzenecký gólman za utkáním v Přerově.

Vytouženého vyrovnání se svěřenci Jiřího Dekaře dočkali až v 93. minutě. Na rohový kop běžel do soupeřova vápna i Zeman, jenž se o pár vteřin později stal hrdinou zápasu. „Běžel jsem klukům pomoct, určitě jsem neměl v hlavě, že vstřelím branku. Řekl jsem si, že ztížím práci domácímu gólmanovi, kterému budu zavazet,“ přiznává Zeman.

VIDEO: Nevídané. První bod Bzence vystřelil v Přerově brankář!

Po gólu volala už první hlavička jednoho ze bzeneckých hráčů, která však skončila na břevně. Míč se odrazil k nikým nehlídanému Zemanovi, jenž míč uklidil hlavou do branky a vyrovnal na 2:2. „Měl jsem snadnou práci, balon se mi odrazil přímo do mého pohybu. Hodně bránících hráčů vyběhlo ven, nechali mi volný prostor,“ popisuje kuriózní trefu.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

V mužské kategorii se jednalo o jeho první branku v kariéře. „Za mladší žáky jsem hrával ještě v poli, tam jsme góly střílel pravidelně. Z pozice gólmana jsem dal dvě branky v dorostu, ale obě byly z pokutových kopů. Podařilo se mi chytit penaltu, pak když rozhodčí odpískal penaltu pro nás, vzal jsem si balon a proměnil ji,“ praví Zeman.

Bzeneckým se tak podařilo nahradit vykartovaného kanonýra Petra Kasalu, jenž po červené kartě z minulého utkání proti Slavičínu nesmí nastoupit do čtyř duelů. „Říkal jsem si s humorem, až se Petr vrátí, navrhnu mu, aby šel do branky a já půjdu za něj do útoku,“ směje se zkušený brankář.

Ten už netrpělivě vyhlíží pohárový zápas proti druholigové Karviné, který je na programu ve středu 21. září. „Bude to velký svátek. Kluci si přáli týmy z první ligy, ale v osudí byly i méně atraktivní týmy, proto jsem s losem velice spokojen. Čeká nás velmi dobrý soupeř, někteří naši hráči si poprvé zahrají proti bývalým prvoligovým fotbalistům. Já jsem měl to štěstí, být u bzeneckého vítězství v krajském poháru, kdy jsme porazili Tišnov. Tenkrát proti nám nastoupili bývalí ligoví hráči Petr Švancara nebo Mohamed Traoré,“ vzpomíná Zeman.

Toho v duelu proti Karviné čeká další meta. Tváří v tvář se mu postaví ostřílení útočníci Michal Papadopulos, Rafiu Durosinmi nebo ještě nedávno ostravský záložník Lukáš Budínský. „Moc se na ně těším. Naše minulé zápasy v MOL Cupu byly naprosto odlišné od utkání v divizi. Přes Rousínov i Bohunice jsme prošli zaslouženě. Nikdo od nás nečeká, že postoupíme, ale každý sportovec chce vyhrát,“ dodává bývalý gólman Dubňan, Veselí nad Moravou či Blatnice pod Svatým Antonínkem.