Do Bzence míří trenérské eso. Drozdy si plácl s Páníkem

V ostravském Baníku trénoval Milana Baroše, se Zlínem vyhrál v sezoně 2016/2017 MOL Cup a v následujícím ročníku si dokonce vyzkoušel základní skupinu Evropské ligy. Nyní sedmašedesátiletý Bohumil Páník míří do divizního Bzence. „Je to neskutečné, všichni jsme z toho nadšení. Do Bzence přichází jedno z nejvýznamnějších trenérských jmen v České republice,“ řekl předseda klubu Luboš Drozdy.

Bzenecký předseda Luboš Drozdy (vpravo) si plácl s ligovým koučem Bohumilem Páníkem. | Foto: se svolením L. Drozdyho