Bydlíte u Holešova, který hraje stejnou soutěž jako Bzenec. Máte tak o divizi E přehled?

V soutěži je asi dvanáct mužstev z mého blízkého okolí, kam do půlhodiny dojedu, což pro mě hrálo důležitou roli. Znám jejich hřiště i lidi, co tam fotbal dělají. Navíc je to pro mě přínosné i z dalšího důvodu. Školím trenéry na licenci A, kteří trénují buď u dorostu, nebo divize či třetí ligy. To, co je učím, můžu nyní porovnat s realitou.

Slovanu se podzim výsledkově i herně povedl. Prezentoval se ofenzivním fotbalem a nastřílel spoustu branek. Hodláte v tom pokračovat?

Každý trenér rád trénuje mužstvo, které umí dávat góly. Bzenec dal pětatřicet branek, má třetí nejproduktivnější ofenzivu v soutěži, což je ukázka hráčů i práce trenéra, který je k tomu vedl. Určitě na to chci navázat.

S jakým kádrem počítáte pro zimní přípravu?

Mám příslib, že z mužstva nikdo neodejde.

Co když vás v jarní části osloví některé z ligových mužstev?

Tento půlroku určitě nikam neodejdu, musím dořešit nějaký zdravotní problém. Minimálně do léta budeme spolupracovat ve Bzenci, pak uvidíme, jak budou obě strany spokojené.

Už ve třetím kole přivítáte velkého rivala a lídra soutěže ze Strání, kam navíc před Vánoci odešel ze Bzence kouč Beker. Pro fanoušky a hráče možná půjde o zápas jara. Vnímáte to?

Žádnou rivalitu nevnímám, bude to pro mě jen jeden z mnoha zápasů. Ve Strání jsem se byl s kamarády z Bystřice pod Hostýnem v minulé sezoně podívat, takže vím, co tam pro klub dělají. Větší význam bude mít zápas pro trenéra Bekera, který tady trénoval. Ale i z diváckého hlediska to bude mít náboj.