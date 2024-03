Slovan se ujal vedení už ve dvanácté minutě, kdy rozvlnil síť Martin Vaďura. Všechovice snížily o sedm minut později Tomášem Oravou. Do kabin odcházeli spokojenější přece jenom domácí, kterým vrátil vedení před přestávkou druhou trefou v zápase Vaďura. „Martin mně ukazuje, že je opravdu střelec. Jeden gól dal ze standardky, druhý po odraženém balonu. První dal pravou nohou, druhý levou, úplně famózní góly. Už v přípravě jsem viděl, že to umí trefit,“ chválil lodivod útočníka.

V devětapadesáté minutě se zapsal do kolonky střelců i druhý bzenecký kanonýr Petr Kasala. „Parádně přehodil vyběhnutého gólmana. Potvrdil, že umí tyto situace řešit a zařídil nám vítězství,“ těšilo Páníka.

Jeho svěřenci však o dvoubrankový náskok přišli hned po čtyřech minutách, kdy za hosty snížil druhou trefou Orava. „Když jsme se dostali třetí brankou do komfortní situace a měli hru pod kontrolou, udělali jsme fatální dvě chyby za sebou. Soupeř snížil na rozdíl jedné branky a až do konce jsme museli o výhru tvrdě bojovat,“ podotkl domácí stratég.

Ten se po vítězství 3:2 radoval z prvního soutěžního zisku tří bodů na lavičce Bzence. Slovan povedeným vstupem do jarní části jistě nalákal příznivce na další domácí utkání, v němž v sobotu 23. března vyzve Strání. Ambiciózního lídra soutěže, ke kterému v zimě odešel bývalý bzenecký kouč Vladimír Beker. „Na Strání ještě nemyslíme, jedeme ještě do Holešova. Viděl jsem Holešov v Brodě, kde dokázal soupeře i přehrávat. Bude to určitě fotbalovější utkání,“ předpokládal Páník.

Tomu v sobotním utkání scházeli marodi Daniel Bílý, David Šebesta a Dominik Pelikán. Zda se už v Holešově objeví někdo z nich v sestavě, kouč neprozradil. „Někteří už začnou v úterý trénovat, ale najíždět budou postupně. Určitě nebudou plně k dispozici ještě čtrnáct dnů,“ dodal.