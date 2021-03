V dokončení celé sezony už nevěří. Hodonínští fotbalisté však doufají, že se podaří odehrát alespoň polovinu divizních zápasů, což je podmínka pro uznání ročníku, včetně případných sestupů a postupů. A o ten týmu z jihu Moravy jde.

Hodonín už předloni sestoupil z Moravskoslezské fotbalové ligy a nijak se netajil tím, že jediným cílem je okamžitý návrat. Loni měli divizní soutěž solidně rozehranou, ale kvůli covidu nebyla dokončena. Nyní jsou na tom po podzimu ještě lépe, ale hrozí jim stejný scénář. „Je to pro nás velká nepříjemnost, ale zdraví je samozřejmě na prvním místě. Teď nikdo neví, co bude. Těžko říct, jestli se začne hrát v dubnu, nebo třeba až v květnu. Celá sezona se už asi neodehraje, ale pro určení konečného pořadí stačí odehrát padesát procent zápasů. To by se zvládnout mělo, vždyť nám k tomu v divizi stačí jen tři kola,“ věří hodonínský kouč Pavol Švantner.

Poslední zápas odehrálo mužstvo 10. října. Od té doby nic. Kvůli nařízením vlády nemohou týmy z nižších soutěží hrát žádná přípravná utkání a dokonce ani trénovat společně. "Kluci trénovali individuálně, nebo po malých skupinkách. S fyzičkou by snad ani vážnější problém být nemusel, horší to bude s herními činnostmi. Chybí zápasy i společné tréninky s týmem. Pokud by se soutěž rozjela náhle, tak tu je i vyšší možnost zranění. Je rozdíl běhat sám v lese, nebo podstupovat souboje s protihráči. A celkově jsou pohyby s míčem výrazně jiné," upozorňuje hodonínský trenér na možná rizika.

Na případný boj o postup jsou v Hodoníně dobře připraveni. Nejenže se podařilo udržet už loni dobře poskládaný kádr mužstva, ale v zimě navíc přišel z druholigového Blanska ještě zkušený útočník Martin Holek. Téměř dvoumetrový jedenatřicetiletý borec, který dříve působil třeba ve Slovácku, Karviné, Ústí nad Labem, béčku pražské Sparty a také v nižších německých soutěžích. „Náš cíl je jasný. Chceme postoupit, čemuž odpovídá náš kádr. Teď musíme čekat, jak se situace vyvine a během pauzy udržet motivaci a koncentraci celého týmu, což může rozhodovat. Na vedoucí Velkou Bíteš ztrácíme jediný bod. Vyšlo to tak, že kdyby se soutěž rozjela, tak bychom hráli první utkání právě s nimi na našem domácím hřišti,“ připomíná Švantner možnost pikantního restartu, který byl mohl být klíčový.