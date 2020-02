Měla to být největší zimní posila divizních fotbalistů FK Hodonín. Její přestup z Blanska se však neuskuteční. O koho šlo?

O chystaném příchodu sedmatřicetiletého Michala Ordoše do Hodonína už se pár dnů ve fotbalových kuloárech šuškalo. Zápasovou premiéru si měl odbýt v sobotu proti Lanžhotu. Jenže autor šedesáti prvoligových branek nakonec nepřijde. „Už s námi začal trénovat a já jsem bral jeho přestup za hotovou věc. Prakticky na všem jsme byli domluvení a myslím, že on sám se k nám docela těšil. Na poslední chvíli nám však vedení Blanska oznámilo, že se rozhodlo s ním naložit jinak,“ přiznal zklamání z nerealizovaného transferu hodonínský trenér Pavol Švantner.

Aby toho nebylo málo, tak hodonínští ztratili na nějaký čas i venezuelskou hvězdu Ricarda Piňu. „V přpravném utkání s Malženicemi si naštípl holenní kost. Bohužel to vypadá, že nám bude chybět delší dobu. Je to nepříjemné, pro nás je to klíčový hráč,“ povzdechl si Švantner, jenž teď musí s vedením klubu řešit, jak kádr posílit.

„S počtem hráčů nemáme problém, protože s námi trénují i šikovní hráči z dorostu. Potřebujeme ale kádr doplnit co se týče kvality. Jediným novým hráčem je zatím záložník Norbert Mihál, odchovanec slovenské Senice. V současné době pracujeme ještě na dalších dvou fotbalistech do základní sestavy. Pozitivní je, že nikdo z opor neodešel. Jen jsme se už dříve dohodli na ukončení smlouvy s Jožkou Chromečkem kvůli jeho pracovnímu vytížení,“ doplnil trenér Švantner.

V přípravných zápasech zatím Hodonín remizoval se Znojmem 3:3 a se slovenskými Malženicemi 2:2, v sobotu pak porazil Sokol Lanžhot 4:2. Další utkání sehraje v sobotu od 11 hodin ve Zlíně s místní třetiligovou juniorkou.