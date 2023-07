Úprk ke konkurenci. Fotbalisté Bzence začnou v pondělí letní přípravu na další ročník divize E bez záložníka Roberta Knotka, jenž ve volném přestupovém termínu zamířil do Břeclavi. „Určitě je to pro nás ztráta. Měl svůj flek i formu, vůbec jsem nepředpokládal, že by někam odešel,“ řekl bzenecký trenér Vladimír Beker.

Robert Knotek (vlevo) přestoupil ze Bzence do Břeclavi. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Jedenadvacetiletý záložník nastoupil v minulé sezoně do jedenadvaceti zápasů, v nichž se čtyřikrát střelecky prosadil. „Na začátku neměl herní vytížení, ale postupně si své místo vybojoval. Od zápasu s Kozlovicemi, kdy perfektně nahrál na vítězný gól Kasalovi, do sestavy už za sebe nikoho nepustil,“ vzpomněl kouč.

Toho odchod bývalého hráče Ratíškovic, Slovácka či Hodonína mrzel. „Asi bych pochopil, kdyby se přesunul třeba do třetí ligy, ale trošku mě překvapilo, že jde do stejné soutěže. Zamrzelo mě, když řekl, že se chce posunout. Každopádně, nikoho nechci držet násilím, ani se to nevyplácí. Je to jeho rozhodnutí,“ pravil Beker.

Kromě Knotka se rozloučil s devátým celkem minulého ročníku i středopolař Radim Čech, jenž pravděpodobně zamíří do Rakouska. „Radim toho moc neodehrál, hodně laboroval se zraněním. Zkoušeli jsme mu pomoct s fyzioterapeutem, ale když už to na tréninku byl on, v zápase se pak necítil. Víme, že má velké fotbalové kvality, sám však uznal, že nejspíš potřebuje změnu,“ vysvětlil zkušený stratég odchod druhého záložníka.

Letní přípravu naopak se Slovanem zahájí několik nováčků. Na zkoušku přichází Zdeněk Bartoň z Milotic, David Antoš z Ratíškovic, Ondřej Kuchař z Veselí nad Moravou a Kryštof Crhan z Velkého Meziříčí. „Jedná se o křídelního záložníka se zkušenostmi ze třetí ligy. Myslím, že by mohl být suprovou náhradou za Knotka,“ představil Beker dvacetiletého Crhana.

Další hráče povýšil lodivod z vlastních řad. „Věnujeme se i mládeži, do přípravy jsem si proto vytáhl dva dorostence a z rezervy Adama Okénku s Alešem Mikoškou,“ uvedl bývalý asistent Svatopluka Habance z Kuřimi.

Bzenec, jenž se ze záchranářských bojů vyhoupl až na deváté místo, má na čem stavět. „V závěrečných kolech už jsme nehráli jen na výsledek, ale na předvedenou hru se dalo opravdu dívat. Dodrželi jsme taktický plán a zkoušeli nové věci. Po posledním domácím zápase za mnou přišli i pánové z vedení a řekli, že to byl z pohledu diváka opravdu pěkný fotbal,“ těšilo kormidelníka.

Podle jeho slov mužstvu pomohlo rychlé zajištění záchrany. „Vybojovali jsme ji v brzké době, proto jsme v závěru nebyli pod tlakem. Kluci si začali víc věřit, navíc zaznamenali sérii pěti zápasů bez prohry, která je ohromně nakopla,“ ohlédl se za jarní částí.

Klíčový faktor byla vítězná mentalita v hlavách hráčů. „Sedli jsme si v kabině jako parta. Musel jsem si nejprve hráče získat na svou stranu a přesvědčit je, že musíme být za každé situace tým. Díky tomu jsme následně otočili několik zápasů, v nichž jsme prohrávali. Následně jsme začali v zápasech praktikovat nacvičené věci z tréninků a i přes některé porážky se hráči nenechali odradit,“ zdůraznil Beker.

Jeho svěřenci se v přípravě střetnou s rezervou Líšně, třetiligovým Blanskem a odehrají i jedno modelové utkání s vlastními mužstvy. V neděli 30. července pak na domácím hřišti přivítají v předkole MOL Cupu Lanžhot. „I když vím, že proti Lanžhotu to bude velmi těžké, každé utkání chceme vyhrát. Žene nás pohárová zkušenost z minulé sezony, kdy do Bzence přijela druholigová Karviná. Něco podobného by nás jistě zase nakoplo,“ uzavřel lodivod.