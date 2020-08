Parádně vstoupili do nového soutěžního ročníku divizní fotbalisté Slovanu Bzenec. V prvním kole vyhráli ve Skašticích přesvědčivě 4:1.

Fotbalistům Bzence (na snímku v zelených dresech) se dařilo už v přípravě. Formu potvrdili v prvním divizním kole. | Foto: Milan Šoba

Utkání rozhodla první půlhodinka, během níž hosté vstřelili tři branky. Dvakrát se trefil Petr Kasala, další gól přidal Petr Čech. „Byli jsme až neuvěřitelně produktivní. Kluci mě potěšili velkým nasazením a bojovností, přestože panovalo úmorné vedro. Musím ale přiznat, že zápas nebyl až tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát podle výsledku. Soupeř měl taky šance, ale bylo důležité, že jsme dokázali do přestávky udržet čisté konto. Přibližně po hodině hry jsme měli menší výpadek a když aktivní domácí snížili, tak to začalo trochu smrdět. Obrana to však zvládla a podržel nás i brankář Zeman,“ uvedl k utkání trenér Richard Hrotek.