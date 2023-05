Potřetí v řadě bodovali. Bzenečtí fotbalisté po dvou výhrách remizovali ve středeční dohrávce dvacátého kola divize E na hřišti rezervy Zbrojovky Brno 1:1 a posunuli se na jedenácté místo tabulky. „Kluci se na Srbskou moc těšili, i když jsme hráli na druhém hřišti, pořád je to Zbrojovka. Líbilo se mi, že zápas sledoval i trenér brněnského áčka Martin Hašek,“ řekl bzenecký kouč Vladimír Beker.

Fotbalisté Bzence (v bílozeleném) remizovali se béčkem Zbrojovky 1:1. | Foto: www.fczbrno.cz

Utkání proti béčku Zbrojovky mělo pro něj speciální význam, neboť s brněnským klubem je dlouho spjatý. „Pro mě to byl velký svátek. Trénuju v akademii brněnskou mládež a od jedenácti let jsem hrál za Zbrojovku. Kluky jsem před duelem motivoval, pomohla nám i výhra 3:2 v minulém zápase s druhými Kozlovicemi. Před zápasem jsme si v kabině řekli, že se Zbrojovkou neprohrajeme,“ neskrýval hostující stratég.

Čtvrtí Brňané od úvodu zápasu diktovali tempo hry a ve dvaatřicáté minutě šli zásluhou Simona Vantucha do vedení. „Zbrojovka byla velmi kvalitní na míči, líbil se mi i její střed hřišti. Silní byli domácí i ve vápně, ale na to jsme byli připravení,“ uznal Beker kvalitu soupeře.

Klíčový moment duelu nastal tři minuty po změně stran, kdy domácí gólman Jakub Šiman chytil míč za hranicí velkého vápna a rozhodčí mu ukázal červenou kartu. „Do druhé půlky jsme vstoupili neuvěřitelně nekoncentrovaně. Nevím, co se s námi stalo, nebyli jsme důslední a zejména vzadu nebyli u balonů včas. Z toho pramenila červená karta,“ zlobil se brněnský trenér Martin Maša.

Ten přiznal, že přímé vyloučení gólmana Šimana jej překvapilo. „Došlo k nedorozumění mezi našimi stopery. Jeden dával hlavou malou domů gólmanovi, který podle sudího chytl míč za čárou. Netuším, jestli to bylo rovnou na červenou, protože žádný hráč hostí by v ten moment nešel sám na gólmana. Musím se na situaci podívat ještě na videu, hned po zápase se mi to těžko hodnotí,“ tvrdil.

Bzenec využil početní výhodu v devětapadesáté minutě, kdy srovnal Tomáš Zůbek. „Robert Knotek zatáhl z pravé strany míči doleva a vystřelil. Gólman vyrazil míč k Zúbkovi, který si jej zpracoval a chladnokrevně vystřelil,“ popsal Beker gólovou akci.

Celek z Hodonínska mohl následně přidat další branky. „Změnili jsme rozestavení a vytvořili si tlak. I když jsme měli víc ze hry, vytvořené šance jsme neproměnili. Závěr pak patřil Zbrojovce, která byla i v deseti velmi silná a ohrožovala naši branku,“ pravil bzenecký kormidelník.

Zachraňující se Slovan tak po dvou výhrách bodoval i ve třetím utkání, kdy si ze hřiště Zbrojovky odvezl bod za remízu 1:1. „Situace je stoprocentně růžovější. V posledních třech kolech jsme uhráli sedm bodů, což je nádherné a posouvá nás to dál. A nejde jen o body, když vidíme soupeře, se kterými jsme bodovali, máme radost. Kozlovice se netají postupovými ambicemi a Zbrojovka má třicetičlenný kádr, který může točit. Dokázali jsme si, že umíme hrát fotbal,“ dodal Beker.

Zisk jednoho bodu byl naopak málo pro domácí. „V první půli jsme hráli přesně podle očekávání. Věděli jsme, že soupeř hraje jednoduše na dva nebezpečné útočníky vepředu, ale byli jsme na ně dobře nachystaní. Škoda, že jsme nedohráli v ofenzivě víc šancí, vstřelili jsme bohužel jen jeden gól. Utkání jsme měli ve svých rukách, ale vyloučení to změnilo. I když jsme byli v závěru lepší, gólové příležitosti už jsme neměli,“ uzavřel Maša.

Jedenáctý Bzenec odskočil poslednímu celku HFK Olomouc na rozdíl sedmi bodů. V sobotu se Bekerovi svěřenci představí od půl páté odpoledne na hřišti Vsetína. Čtvrtou rezervu Zbrojovky čeká o den později od půl páté odpoledne náročné utkání na hřišti druhých Kozlovic.

Zbrojovka Brno B - TJ Slovan Bzenec 1:1 (1:0)

Branky: 32. Vantuch - 59. Zůbek.

Rozhodčí: Svoboda - Mayer, Mach.

Žluté karty: 14. Kocůrek, 55. Peška, 62. Vantuch - 2. Žák, 87. Kasala.

Červená karta: 48. Šiman (BRN).

Diváci: 100.

Zbrojovka B: Šiman - Granečný, Peška (65. Adamec), Vit, Purrini, Šmid, Kohoutek, Kocůrek (50. Formánek), Vantuch, Rogožan (71. Hlucháň), Sedlák.

Bzenec: Frydrych - Skřivánek (81. Mlýnek), Žák (46. Šebesta), Knotek, Bílý, Zůbek, Vaďura, Řezník (71. Komínek), Pelikán, Kasala (90. Hromek), Janás.