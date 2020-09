Bzenečtí v utkání vedli 1:0 a 2:1, soupeř však vždy dokázal vyrovnat. Když už to v závěru vypadalo na dělbu bodů, v nastaveném čase rozhodl o domácí výhře po rohovém kopu přesně zakončující stoper Linek.

Valašské Meziříčí má sice na svém kontě jediný bod, ale domácí už před zápasem tušili, že to nebude jednoduchý duel. „Divizní skupina E je strašně vyrovnaná, podcenit nemůžete vůbec nikoho. A Valašské Meziříčí jsem viděl proti Kozlovicím, kdy podali výborný výkon. Věděl jsem, že nás čeká těžký soupeř, a to se potvrdilo. Po infarktovém závěru a vítězném gólu jsem samozřejmě spokojeni, ale bylo to náročné. Možná rozhodly naše větší zkušenosti, protože hosté měli v sestavě hodně mladých kluků,“ poznamenal bzenecký kouč Richard Hrotek.

„Za stavu 1:1 jsme hráli velice špatně a byli pod tlakem. Domácí se zaslouženě ujali vedení. V té chvíli jsme neuvěřitelně ožili a začali konečně hrát. Zato soupeř se jenom bránil a odkopával balony dopředu. Porážka je pro nás krutá. Nyní se to na nás valí, ale musíme se z toho dostat sami,“ povzdechl si hostující trenér Pavel Hajný.

Zatímco Valaši zůstávají v tabulce na poslední příčce, v Bzenci vládne se šestým místem a ziskem devíti bodů v pěti kolech větší spokojenost. I když dosavadní výsledky byly hodně divoké a třináct obdržených branek je varováním. „Zatím můžeme být víc spokojenosti s ofenzivou než s defenzivní činností týmu. Je to ale trochu zavádějící, protože jsme měli problémy s marodkou. Třeba v Hranicích nám chybělo pět hráčů základní sestavy a navíc jsme v prvním poločase dostali červenou kartu. To je pak na výkonu pochopitelně znát. Nyní se situace postupně pomalu lepší. Nejsme ještě úplně v pohodě, ale nějací hráči se nám ke konci týdne uzdravili a přišli také dvě nové tváře – z Hodonína přišel Tomáš Daníček a pak je tady také Jakub Jamný, který prošel Slováckem. Jsou to mladí kluci, ale svoje kvality už naznačili,“ pochvaluje si doplnění kádru Richard Hrotek.

V sobotu čeká Bzenec od 16 hodin utkání šestého kola na hřišti Strání, jemuž patří aktuálně jedenáctá příčka tabulky Divize E.