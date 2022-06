Trenéři tak museli do duelů posílat neostřílené dorostence. „Máme úzký kádr a když se zranění tři nebo čtyři hráči, jde to bohužel poznat. Trénovalo nás třeba jenom pět a na zápas s námi tak museli jet dorostenci. V Přerově v útoku zase hrál náhradní gólman, takže asi tak. Bylo potřeba držet tým pohromadě a kluky zdravě nahecovat, že to bude lepší,“ přiblížil.

Sám Kasala poslal míč do bran soupeřů celkem třináctkrát, což jej v tabulce střelců řadí na čtvrté místo. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že dám třináct branek, budu rád. Ale pět nebo šest zápasů jsem taky nehrál kvůli zranění, takže to mohlo být lepší. Abych řekl pravdu, jsem zvyklý dávat víc gólů, ale ve výsledku jsem spokojený. Roky přibývají a už nejsem nejmladší,“ prohlásil třiatřicetiletý forvard.

Ten celou dospělou kariéru strávil právě v Bzenci a v jeho dresu hodlá pokračovat i nadále. „Prodloužil jsem o další rok, pak se uvidí. Bzenec je srdcová záležitost, rád zůstanu co nejdéle a pokud to půjde, ukončím tu i kariéru. Nabídky, co přicházely, jsem vždy s díky odmítal,“ poznamenal.

V klubu zažil hlavně radosti. „Když jsem sem v osmnácti letech přišel, zachraňovala se I. B třída. Pak to převzal trenér Škodík a vytáhl mužstvo do I. A třídy. Dál se šlo do krajského přeboru, kde jsme byli asi šest let. Zhruba stejnou dobu už hrajeme i divizi, takže sestupy se nám zatím vyhýbají. O vyšších soutěžích nepřemýšlím, divize je pro mě tak akorát,“ dodal s úsměvem Kasala.

Bzenečtí zakončili ročník se čtyřiačtyřiceti obdrženými góly v šestadvaceti zápasech. To je poměrně méně než u ostatních celků z druhé poloviny tabulky. „Z naší obranné čtyřky nebyl zraněný snad nikdo a tu obranu máme fakt kvalitní. Kuba Linek i Dominik Pelikán jsou výborní hlavičkáři a stopeři. Moc zápasů jsme ani neprohráli o více gólů, většinou to bylo o jeden, maximálně o dva. Obrana je to jediné, co v mančaftu tuto sezonu šlapalo,“ vyzdvihl na závěr.

JAROSLAV GALBA