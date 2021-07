Jak se tedy vaše angažmá ve Bzenci zrodilo?

Vedení Bzence mě kontaktovalo s tím, že ukončilo spolupráci s předchozím trenérem. Ve středu jsme si naplánovali schůzku na pondělí a na té jsme se pak dohodli. Chtěl jsem se nejprve seznámit s lidmi v klubu a jejich pohledem na fotbal.

Dosud jste trénoval Veselí nad Moravou, se kterým jste na podzim vládli B skupině I. A třídy. Jak na váš odchod v klubu reagovali?

Po sobotním zápase jsem předsedovi ve Veselí řekl, že jsem dostal nabídku z jiného klubu. S tím, že ještě nejsem vůbec rozhodnutý, jestli odejdu nebo ne. On do neděle oslovil dva nové trenéry. Já jsem přitom v tu chvíli nebyl s nikým domluvený. Se Bzencem jsem se dohodl až v pondělí, kdy už jsem byl prakticky bez angažmá.

Takový přístup se vám asi nelíbil…

Ne. Nikomu ve Veselí jsem neřekl, že odcházím. Ani klukům v kabině po zápase. Nic totiž nebylo jisté. Když jsem se pak ale dozvěděl, že už si vedení našlo náhradu, skončil jsem. Nové angažmá jsem přitom ještě neměl. Se Bzencem jsme v tu chvíli komunikovali, ale to je vše. Nerad bych, aby můj odchod působil tak, že jsem zdrhnul. S klubem jsem jednal na rovinu. Oznámil jsem, co může v pondělí nastat a vedení vzápětí oslovilo dva trenéry. Nezlobím se, jen chci vše uvést na pravou míru.

Budete navzdory okolnostem dál sledovat, jak se Veselí daří?

Stoprocentně. Hned další týden jsem se jel na kluky podívat, když hráli v Ratíškovicích. Mužstvo je ve výborné kondici. Na podzim jsme poráželi soupeře rozdílem třídy. Když budou hráči poctivě pracovat, tým pošlape dál. O to nemám strach.

S jakými ambicemi do Bzence přicházíte?

Bzenec dlouhodobě hraje divizi a cíl je, aby se tým pohyboval ve vyšších patrech tabulky. Doteď se hrálo kolem sedmého místa. Vedení mě najalo, abychom trošku zčeřili horní patra tabulky. (úsměv)

Znáte některé hráče z předchozích angažmá?

Jezdil jsem do Bzence na fotbal, takže jména znám. Teď si k nim pomalu přiřazuju tváře. Zatím se mi to plete. Třeba místo Radka volám Lukáše (smích). S některými kluky jsem už pracoval, s ostatními jsem se seznámil.

Hráči pod vaším vedením absolvovali zatím dva přípravné zápasy. Jak jste s jejich výkony spokojený?

Se Spartou Brno (Bzenec zvítězil 3:1 – pozn. red.) to bylo z obou stran nervózní. Kluci mě ale velmi překvapili v zápase proti Otrokovicím. V osmé minutě jsme prohrávali 0:2 a když na nás Otrokovice vlétly, bylo to pomalu na ručník. Do poločasu jsme ale dali kontaktní gól a ve druhé půlce si došli pro remízu 3:3. Mohli jsme i vyhrát, ale remízu beru. Jde vidět, že kluci chtějí pracovat a bojovat o horní patra tabulky.

Jak tedy hodnotíte sílu aktuálního kádru?

Kádr je silný, ale úzký, takže ještě nějaké kluky přivedeme. Na druhou stranu nechci, aby tady bylo dvacet lidí. Patnáct hráčů do pole a dva gólmani stačí. Ať mají všichni dostatečné zatížení a lavička se točí.

Na jakých postech plánujete doplnit?

Je třeba přivést někoho do obrany a do zálohy. Na každý post jednoho hráče. Obránce, krajního a středního záložníka. Útočníky máme dva nadstandardní.

Dostanou šanci i hráči z dorostu?

To je pro mě zakopaný pes. Rád pracuji s mladými hráči, což jsem ukázal i ve Veselí, kdy v základu nastupovali šestnáctiletí nebo sedmnáctiletí kluci. Vůbec jsem se toho nebál. Ve Bzenci ale zatím dorost bohužel nedosahuje takové kvality, aby hráči mohli nastoupit rovnou v divizi. Musím se na mládež pořádně podívat a vyhodnotit, jestli si někoho vytáhnu nahoru. Nebojím se dát šanci mladým, ale musí mít své kvality. Aby kluci nebyli jen do počtu a viděli, že mají šanci prosadit se.

Nově se trenérem dorostu v Bzenci stal zkušený Josef Foltýn. Budete společně pracovat na začlenění talentovaných mladíků do A týmu?

Josef je správná volba. Ať už dělal fotbal v Šardicích, Hodoníně nebo Břeclavi, bylo to super. Pod jeho dozorem půjde mládež nahoru. Je to ale běh na dlouhou trať. Nic nepůjde za půl roku. Když ale bude vedení trpělivé, dokáže velké věci. Já se s Josefem znám už léta, takže z pohledu spolupráce je to bez problému.

Jaký fotbal chcete se Bzencem předvádět?

Vzadu chce člověk hrát vždycky na nulu. Někdo řekne, že radši 4:3 než 1:0, ale když mužstvo dostane tolik gólů, je něco špatně. Obrana musí být stoprocentní a útočníci ji musí podpořit brankami.

Jak teď vypadá váš program?

Kluci mají volno a plní individuální tréninkové plány. Příprava odstartuje ve středu 7. července.

Čeká je po návratu z dovolené dril?

Neřekl bych dril, spíš můj standard. Tréninky budou třikrát týdně, ve větší intenzitě a delší, než byli doposud zvyklí. Věřím ale, že se všichni rychle adaptují.

Zápasy v nižších soutěžích se hrály naposledy loni v říjnu. Těšíte se až to znovu vypukne?

Strašně moc. Zápasy jsou gró fotbalu. Trénujete kvůli víkendovým mistrákům. Zápas je nejvíc, co může být. Přípravná utkání jsou fajn, hráči do nich jdou zodpovědně, ale není to ono. Není tam ta nervozita, ten drajv.

Jak jste zvládl koronavirovou pauzu bez společných tréninků a zápasů?

Snažili jsme se trénovat, jak se jen dalo. Ať už po menších nebo větších skupinách. Amatérský sport byl bohužel odsunutý na vedlejší kolej. Bylo to špatné. Všichni jsme se těšili, až se život zase vrátí do normálu.